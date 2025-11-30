HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

TPHCM: Hỗ trợ 100% thẻ BHYT cho người dân xã đảo, xã an toàn khu

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Người dân TP HCM thường trú tại 18 xã, phường là xã đảo, xã an toàn khu sẽ được nhà nước hỗ trợ 100% thẻ BHYT.

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định số 2787/QĐ-UBND về công bố danh sách xã đảo, xã an toàn khu trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ trên địa bàn TP HCM sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025.

Theo đó, xã đảo gồm có 2 đơn vị là đặc khu Côn Đảo và xã Thạnh An. Xã an toàn khu 16 đơn vị, gồm 12 xã: An Nhơn Tây, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Cần Giờ, Hiệp Phước, Hưng Long, Nhà Bè, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc và 4 phường: An Phú Đông, Phú Thọ Hòa, Thới An.

TPHCM: Hỗ trợ 100% thẻ BHYT cho người dân xã đảo, xã an toàn khu - Ảnh 1.

Người dân ở xã đảo Thạnh An, TP HCM sẽ được tặng thẻ BHYT miễn phí

Quyết định nêu rõ các xã đảo, xã an toàn khu trên sẽ được thực hiện chính sách ưu đãi theo quy định. Đặc biệt, có chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người dân sinh sống tại các địa bàn này, chính sách đã được triển khai nhiều năm qua.

Cụ thể, với xã, an toàn khu, Nghị định số 75/2023 của Chính phủ đã bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT bao gồm: Người dân thường trú tại các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Hay mới đây, Nghị định số 188/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật BHYT tiếp tục nêu rõ: Người dân các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ, hiện đang thường trú tại các xã này và đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú sẽ tham gia BHYT theo nhóm do ngân sách nhà nước đóng, quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật BHYT.

Bên cạnh đó, theo Luật BHYT, người dân sinh sống trên địa bàn các xã đảo cũng thuộc nhóm được ngân sách nhà nước đóng BHYT.

Do đó, căn cứ các quy định pháp luật về BHYT, người dân TP HCM nếu đang cư trú tại 18 xã, phường là xã đảo, xã an toàn khu sẽ được ngân sách hỗ trợ 100% thẻ BHYT.

Trước đó, năm 2022, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 1146/QĐ-TTg, công nhận TP HCM có 20 xã an toàn khu thuộc huyện Nhà Bè và Bình Chánh (cũ).

Năm 2023, TP HCM tiếp tục có thêm 9 xã, phường thuộc huyện Củ Chi và quận 12 (cũ) được công nhận là xã, phường an toàn khu theo Quyết định số 977/QĐ-TTg.

Sau sắp xếp, 29 xã, phường thuộc vùng an toàn khu được sáp nhập thành các đơn vị hành chính mới. Từ đó, TP HCM đã căn cứ các quy định pháp luật để ban hành quyết định về danh sách các xã an toàn khu mới.


