Thời sự

Gói hàng ngàn cái bánh chưng, bánh tét cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt

Cao Nguyên

(NLĐO) – Lực lượng công an và người dân ở Đắk Lắk đã cùng nhau gói hàng ngàn bánh chưng, bánh tét để gửi xuống cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt.

Trưa 20-11, Thượng tá Nguyễn Công Hòa, Trưởng Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng công an và người dân đang tổ chức gói bánh chưng, bánh tét để cứu trợ người dân vùng lũ lụt.

Gói hàng ngàn bánh chưng , bánh tét cứu trợ lũ lụt cho đồng bào Đắk Lắk - Ảnh 1.

Tổ chức gói bánh chưng, bánh tét cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt

Chị H'Xuân Niê, ngụ phường Tân An, chia sẻ đêm 19-11, qua báo đài, mạng xã hội chị không kìm được nước mắt khi thấy nhiều người dân phải trèo lên mái nhà cầu cứu. Hàng ngàn ngôi nhà ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk chìm trong biển nước nên chắc chắn bà con rất cần nhu yếu phẩm vào lúc này.

Gói hàng ngàn bánh chưng , bánh tét cứu trợ lũ lụt cho đồng bào Đắk Lắk - Ảnh 2.

Cấp tập gói 2.000 cái bánh chưng, bánh tét để chuyển xuống đồng bào vùng lũ

"Sáng nay, tôi sắp xếp công việc rồi lên hội trường tổ dân phố để cùng mọi người gói bánh chưng, bánh tét gửi xuống người dân vùng ngập lụt" - chị H'Xuân Niê nói.

Theo Thượng tá Nguyễn Công Hòa, trước tình hình mưa lũ kéo dài gây ngập lụt ở nhiều khu vực, lực lượng công an phường chủ trì phối hợp với lực lượng trung đoàn cảnh sát cơ động tổ chức gói bánh chưng, bánh tét cứu trợ. Nghe tin, người dân trong phường đã tích cực lên các hội trường tổ dân phố, thôn buôn để hỗ trợ gói bánh.

Gói hàng ngàn bánh chưng , bánh tét cứu trợ lũ lụt cho đồng bào Đắk Lắk - Ảnh 3.

Thượng tá Nguyễn Công Hòa (áo trắng) cho biết sẽ tổ chức 2 đoàn đi cứu trợ người dân

Dự kiến, phường Tân An sẽ gói 2.000 cái bánh chưng, bánh tét và huy động hơn 1.000 thùng mì tôm, khoảng 400 thùng nước suối cùng các nhu yếu phẩm khác. 

Trưa mai (21-11), Công an phường Tân An sẽ tổ chức 1 đoàn xuống các xã, phường phía đông tỉnh và 1 đoàn vào các xã bị ngập lụt của huyện Krông Bông (cũ) để cứu trợ người dân.

Hiện nhiều cơ quan, tổ chức và người dân ở phía tây Đắk Lắk đang khẩn trương chuẩn bị nhu yếu phẩm để cứu trợ người dân ở khu vực phía đông tỉnh và huyện Krông Bông (cũ).

Tính đến trưa 20-11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 11 chết, 4 người mất tích trong cơn mưa lũ lịch sử.

Toàn tỉnh có 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi, có 33.630 lượt nhà bị ngập; số hộ bị cô lập 11.578 hộ; số hộ phải di dời khẩn cấp 11.242 hộ...

Dưới đây là một số hình ảnh tổ chức gói bánh chưng, bánh tét cứu trợ vùng lũ lụt

Gói hàng ngàn bánh chưng , bánh tét cứu trợ lũ lụt cho đồng bào Đắk Lắk - Ảnh 5.

Gói hàng ngàn bánh chưng , bánh tét cứu trợ lũ lụt cho đồng bào Đắk Lắk - Ảnh 6.

Gói hàng ngàn bánh chưng , bánh tét cứu trợ lũ lụt cho đồng bào Đắk Lắk - Ảnh 7.

Gói hàng ngàn bánh chưng , bánh tét cứu trợ lũ lụt cho đồng bào Đắk Lắk - Ảnh 8.

Gói hàng ngàn bánh chưng , bánh tét cứu trợ lũ lụt cho đồng bào Đắk Lắk - Ảnh 9.

Gói hàng ngàn bánh chưng , bánh tét cứu trợ lũ lụt cho đồng bào Đắk Lắk - Ảnh 10.

Gói hàng ngàn cái bánh chưng, bánh tét cứu trợ đồng bào bị lũ lụt - Ảnh 1.

Gói hàng ngàn bánh chưng , bánh tét cứu trợ lũ lụt cho đồng bào Đắk Lắk - Ảnh 11.

    Thông báo