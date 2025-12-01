HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Hiểu đúng về HIV: 6 lầm tưởng phổ biến cần loại bỏ

Hải Yến

(NLĐO) - Ngày 1-12 là Ngày Thế giới phòng chống AIDS. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi và kỳ thị về HIV/AIDS vẫn tồn tại chủ yếu xuất phát từ những hiểu lầm

Ngày 1-12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết hiện vẫn còn tồn tại trong cộng đồng những hiểu lầm về HIV/AIDS

img

Những lầm tưởng về HIV/AIDS

Thứ nhất, nhiễm HIV không đồng nghĩa với mắc AIDS. Đây là quan niệm sai lầm thường gặp HIV tức là AIDS. Thực tế, HIV là virus gây suy giảm miễn dịch, trong khi AIDS là giai đoạn cuối của bệnh, xảy ra khi hệ miễn dịch bị tổn thương nghiêm trọng do HIV mà không được điều trị kịp thời. Nhờ thuốc kháng virus (ARV), người nhiễm HIV có thể kiểm soát virus, sống khỏe mạnh như người bình thường và đạt trạng thái K=K (Không phát hiện = Không lây truyền) qua đường tình dục.

Thứ hai, HIV không lây qua tiếp xúc thông thường. Nhiều người vẫn lo lắng bị lây HIV khi bắt tay, ôm, hôn xã giao, dùng chung bát đũa, khăn tắm hay nhà vệ sinh. Đây là lầm tưởng phổ biến. Virus HIV rất yếu ngoài cơ thể và chỉ lây truyền qua ba con đường gồm đường tình dục, không an toàn khi tinh dịch, máu hoặc dịch tiết xâm nhập cơ thể. Đường máu khi dùng chung kim tiêm, vật sắc nhọn dính máu hoặc truyền máu không an toàn. Từ mẹ sang con trong thai kỳ, sinh nở hoặc cho con bú.

Thứ ba, muỗi và côn trùng không truyền HIV. Virus không tồn tại và nhân lên trong cơ thể muỗi hay các loài côn trùng hút máu. Khi muỗi chích, chúng chỉ bơm nước bọt, không bơm máu của người khác vào cơ thể.

Thứ tư, phụ nữ nhiễm HIV có thể sinh con khỏe mạnh. Tuy nhiên, nhờ phát hiện sớm và điều trị ARV đúng phác đồ, nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con giảm xuống dưới 5% so với 15%–45% nếu không điều trị. Xét nghiệm HIV sớm khi mang thai là bước quan trọng để bảo vệ mẹ và bé.

Thứ năm, HIV không thể nhận biết qua ngoại hình: Người nhiễm HIV có thể trông hoàn toàn khỏe mạnh trong nhiều năm, đặc biệt khi điều trị ARV đều đặn. Xét nghiệm HIV là cách duy nhất để biết tình trạng nhiễm, đồng thời giúp điều trị kịp thời và có trách nhiệm với cộng đồng.

Thứ sáu, HIV chưa thể chữa khỏi nhưng có thể kiểm soát. Hiện nay, HIV chưa thể loại bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể nhưng đã trở thành bệnh mạn tính có thể kiểm soát được nhờ ARV. Khi đạt tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện (K=K), người nhiễm HIV sống khỏe mạnh, học tập, làm việc, lập gia đình và tận hưởng cuộc sống như bất kỳ ai khác.

