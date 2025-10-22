Cảnh báo triều cường gây ngập ở TP HCM

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn biến đổi chậm theo kỳ triều cường đầu tháng 9 Âm lịch, ở mức cao.
Đến 7 giờ hôm nay (22-10), đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm ở mức như sau:
Theo đó, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn có khả năng ở mức cao trong 2-3 ngày nữa, sau đó xuống nhanh.
Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1 sẽ duy trì đến hết ngày 26-10.
Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.
Đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP HCM.
Theo thống kê của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP HCM), cho đến nay, TP HCM còn 6 tuyến đường trục chính ngập do triều cường gồm: Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Phạm Hữu Lầu và Quốc lộ 50.
Mỗi khi triều cường đạt đỉnh, nước có thể ngập từ 30 phút đến 120 phút.
