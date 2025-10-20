Ngày 20-10, triều cường tại Cần Thơ như thế nào?

Ngày 20-10, Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ cho biết trong sáng cùng ngày, triều cường đo được tại Trạm Thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu là 2,15 m, cao hơn báo động (BĐ) III là 0,15 m; tại Trạm Phụng Hiệp trên sông Cái Côn là 1,76 m, cao hơn BĐ III là 0,36 m.

Triều cường vào đầu tháng 10 vừa qua ở Cần Thơ khiến nhà dân ngập sâu

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, triều cường năm nay cao hơn trung bình nhiều năm nhưng chưa cao hơn mức lịch sử vào năm 2022 (2,27 m).

Đợt triều cường đầu tháng 10 vừa qua tại TP Cần Thơ đã ghi nhận một diễn biến trái chiều. Một số tuyến đường như Cách Mạng Tháng Tám, Võ Nguyên Giáp... bị ngập nặng. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là các tuyến đường trong nội ô thành phố - vốn thường xuyên ngập sâu những năm trước - thì năm nay không hề xảy ra tình trạng này.

Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cho biết trong đợt triều cường vừa qua, khu vực nội ô đã được Ban Quản lý dự án ODA triển khai nhiều hạng mục như: một số cửa xả, âu thuyền… nên không bị ngập.

Ông Tân thông tin vào ngày 22-9, thành phố đã khởi công dự án 7 km trên Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7). Sau khi dự án hoàn thành thì cao trình cao hơn và mở rộng sẽ ngăn được triều cường trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Riêng đường Võ Nguyên Giáp ở khu vực Nam Cần Thơ, Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận thông tin và tham mưu cho thành phố để chống ngập cho nơi này.