Người dân Cà Mau "dụ" cá sấu vào ao nước đặt sẵn lú để vây bắt

Tối 22-12, tin từ UBND phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau cho biết người dân trên địa bàn vừa bắt được một con cá sấu.

Con cá sấu được người dân trói lại sau khi vây bắt thành công. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu, trước đó, người phụ nữ ở khóm 5, phường Tân Thành phát hiện một con cá sấu nằm dưới nước trong khu đất hoang gần nhà. Không lâu sau, con vật trên đã bò đi khỏi vị trí phát hiện.

Khoảng 21 giờ ngày 21-12, cá sấu tiếp tục xuất hiện ở khu vực này nên người phụ nữ trên tức tốc truy hô cho hàng xóm và tìm cách bắt giữ.

Lúc này, 4 người dân đã dùng cá sống móc vào cần câu "dụ" cá sấu bò vào ao nước đã đặt sẵn lú (dụng cụ khai thác thủy sản). Khoảng 30 phút sau, con cá sấu dài gần 1 m và nặng khoảng 10 kg đã bị bắt và trói lại.