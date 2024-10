Cảnh giác với 3 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến

1. TÀI KHOẢN FACEBOOK MẠO DANH CÔNG AN HỖ TRỢ LẤY LẠI TIỀN BỊ LỪA

Những ngày gần đây, mạng xã hội Facebook thường xuất hiện một số trang giả mạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Các trang này đăng tải nhiều video và bài viết với nội dung cảnh báo về các phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng nói, những trang giả mạo này còn có "tích xanh", tạo dựng uy tín nhằm đánh lừa người dân, đặc biệt là những người đã từng bị lừa đảo và đang khao khát lấy lại số tiền của mình.

Nhiều nạn nhân vì quá tin tưởng vào các trang này đã liên hệ để nhờ hỗ trợ, dẫn đến việc bị các đối tượng lừa đảo yêu cầu chuyển tiền để “được hỗ trợ”. Hệ quả là không lấy lại được số tiền bị lừa trước đó mà còn bị mất thêm tiền cho những đối tượng lừa đảo này.

2. GIẢ DANH NHÂN VIÊN VIETTEL ĐỂ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN NGƯỜI DÙNG

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, từ tháng 5-2024, Hoàng Văn Hùng, Trần Công Hoàn, Trần Công Dung và Trần Công Tuấn (cùng trú tại thôn Xuân Hà, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh) đã lên kế hoạch lừa đảo bằng cách sử dụng số điện thoại "rác" gọi ngẫu nhiên đến nhiều người.

Khi có người nghe máy, các đối tượng xưng là nhân viên của Viettel và thông báo nạn nhân đã trúng thưởng những phần quà lớn như tiền mặt và xe máy SH trong chương trình tri ân khách hàng của công ty Viettel.

Nhiều người đã nghe theo lời tư vấn của các đối tượng, nộp một số tiền dưới hình thức mua thẻ cào điện thoại để "đóng phí" và "làm thủ tục nhận thưởng".

Sau khi nạn nhân mua thẻ và cung cấp mã thẻ cho các đối tượng, chúng nhanh chóng chuyển các mã thẻ này cho bà Đinh Thị Thơm để bán và chia nhau số tiền chiếm đoạt được.

3. LỪA ĐẢO GỬI TIN NHẮN BÌNH CHỌN CUỘC THI VẼ TRANH TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Ngày 28-9, Công an thị xã Buôn Hồ phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk đấu tranh, triệt phá thành công và bắt giữ 2 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng.

Cụ thể, từ tháng 2-2024, đối tượng khai nhận đã tạo lập trang web giả mạo bình chọn cuộc thi vẽ tranh 2024, rồi dùng ứng dụng Messenger gửi đường link có tên miền “weebly.com” kèm theo tin nhắn nhờ mọi người tham gia bình chọn.

Khi người dùng nhấn vào đường link này, nhập tên tài khoản đăng nhập và mật khẩu thì thông tin này sẽ được lưu lại.

Từ đó, đối tượng chiếm quyền truy cập tài khoản Facebook, mạo danh chủ tài khoản nhắn tin cho bạn bè, người thân để vay tiền hoặc nhờ chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng có tên trùng với chủ tài khoản Facebook và chiếm đoạt tiền.