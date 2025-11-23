Cảnh người dân Đắk Lắk ùn ùn đi sửa xe sau lũ dữ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cảnh người dân Đắk Lắk ùn ùn đi sửa xe sau lũ dữ

Cao Nguyên

(NLĐO) – Sau khi nước rút, người dân ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk đổ xô đi sửa chữa ô tô, xe máy để có phương tiện đi lại nhưng các tiệm sửa xe quá tải.

Ngày 23-11, sau trận lũ lịch sử, người dân ở các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk ùn ùn mang xe máy, ô tô đi sửa chữa vì bị nước ngâm nhiều ngày.

Cảnh người dân ùn ùn đi sửa xe tại tiệm sửa xe quá tải sau lũ dữ ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Người dân ùn ùn đưa xe máy đi sửa chữa

Tại xã Hòa Thịnh, ngay khi nước rút, tại các tiệm sửa xe 2 bên đường, hàng ngàn chiếc xe máy đậu chật kín chờ đến lượt được sửa chữa. Sau nhiều ngày ngâm nước, xe máy, xe ô tô bị hư hỏng nhiều bộ phận. Trong đó, nhiều xe phải thay toàn bộ hệ thống điện, đại tu cả động cơ khiến nhiều gia đình kinh tế khó khăn thêm chật vật.

Do nhiều khu vực vùng lũ đang mất điện nên việc sửa chữa xe máy gặp nhiều khó khăn.

Anh Nguyễn Minh Tiến (trú tại Bàn Nham Bắc, xã Hòa Xuân) cho biết gia đình có 3 xe máy bị hỏng. Anh đưa đến tiệm sửa chữa để có phương tiện đi lại nhưng do xe quá nhiều chưa biết khi nào sửa xong.

Cảnh người dân ùn ùn đi sửa xe tại tiệm sửa xe quá tải sau lũ dữ ở Đắk Lắk - Ảnh 2.

Các cơ sở sửa chữa xe máy quá tải

Chủ cửa hàng sửa xe máy Chí Công cho biết lượng khách mang xe máy đến quá đông, anh và nhân viên phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn vẫn không đáp ứng kịp. Dự kiến, phải mất nhiều ngày, cửa hàng xe máy này mới sửa xong xe cho người dân.

Còn theo anh Lê Văn Bạo, chủ cơ sở sửa xe máy tại thôn Bàn Nham Nam (xã Hòa Xuân) từ sáng 23-11, người dân ồ ạt mang xe máy đến cửa hàng. Trong vài giờ, đã có đến 50 chiếc xe mang đến sửa.

"Không có điện, phải sửa thủ công nên mất nhiều thời gian. Tôi phải huy động thêm 3 người thợ nhưng cả buổi sáng cũng chỉ sửa được hơn 10 chiếc xe" – anh Bạo thông tin.

Ông Tạ Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh cho biết trận lũ lịch sử đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với người dân, đặc biệt là phương tiện đi lại. Hàng ngàn xe máy và ô tô bị ảnh hưởng. Hiện, xã vẫn đang mất điện nên chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại.

Cảnh người dân ùn ùn đi sửa xe tại tiệm sửa xe quá tải sau lũ dữ ở Đắk Lắk - Ảnh 4.

Cảnh người dân ùn ùn đi sửa xe tại tiệm sửa xe quá tải sau lũ dữ ở Đắk Lắk - Ảnh 5.

Cảnh người dân ùn ùn đi sửa xe tại tiệm sửa xe quá tải sau lũ dữ ở Đắk Lắk - Ảnh 6.

Cảnh người dân ùn ùn đi sửa xe tại tiệm sửa xe quá tải sau lũ dữ ở Đắk Lắk - Ảnh 7.

Cảnh người dân ùn ùn đi sửa xe tại tiệm sửa xe quá tải sau lũ dữ ở Đắk Lắk - Ảnh 8.

Cảnh người dân ùn ùn đi sửa xe tại tiệm sửa xe quá tải sau lũ dữ ở Đắk Lắk - Ảnh 9.

Cảnh người dân ùn ùn đi sửa xe tại tiệm sửa xe quá tải sau lũ dữ ở Đắk Lắk - Ảnh 10.

Tin liên quan

Người dân Nha Trang tất bật dọn "núi" rác thải sau lũ lịch sử

Người dân Nha Trang tất bật dọn "núi" rác thải sau lũ lịch sử

(NLĐO) - Sau cơn lũ lịch sử, rất nhiều vật dụng, tài sản của người dân Nha Trang bị hư hỏng phải vứt bỏ tạo nên lượng rác rất lớn.

Thiệt hại kinh tế do mưa lũ ở Nam Trung Bộ tăng lên hơn 13.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Tính đến cuối giờ chiều nay 23-11, mưa lũ khiến 102 người chết, mất tích, thiệt hại kinh tế tăng lên hơn 13.000 tỉ đồng.

Công an làm việc với người phụ nữ phao tin "sập nhà lầu, hàng chục người chết"

(NLĐO) - Người phụ nữ phao tin "sập nhà lầu, hàng chục người chết" do mưa lũ cho rằng nghe người khác kể lại chứ bản thân không rõ!

tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả hậu quả mưa lũ ùn ùn xe cộ hư hỏng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo