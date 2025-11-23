TP Hải Phòng trao 40 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 23-11, đoàn lãnh đạo TP Hải Phòng do ông Nguyễn Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND TP, dẫn đầu đến thăm hỏi, động viên và trao tiền, quà hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, trao tiền, quà hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Lắk

Thay mặt lãnh đạo TP Hải Phòng, ông Nguyễn Minh Hùng trao 40 tỉ cùng nhiều loại thuốc, vật tư y tế trị giá 2 tỉ đồng cho tỉnh Đắk Lắk giúp địa phương này cứu trợ khẩn cấp người dân và xử lý một số vấn đề cấp thiết.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia kịp thời của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với người dân trong tỉnh. Hiện nay, nhiều vùng còn bị ngập sâu, sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng đề nghị các sở, ngành thành phố tổng hợp những khó khăn, đề xuất của tỉnh Đắk Lắk để xây dựng kế hoạch hỗ trợ theo từng lĩnh vực. Trước mắt, xây dựng ngay phương án điều phối hàng hoá, hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk về y tế, xử lý ô nhiễm môi trường, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, tái sản xuất... Đây là những vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay đối với người dân.

Riêng vấn đề xử lý nước sạch, ông Lê Minh Quang, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết đã chỉ đạo vận chuyển 2,5 tấn Cloramin, 400.000 viên thuốc khử trùng nước aquatabs vào Đắk Lắk, giúp xử lý khoảng 80.000 m3 nước sạch. Về nhân lực, khoảng 300 - 500 cán bộ, y bác sĩ và nhân viên y tế đã sẵn sàng chi viện cho Đắk Lắk.

Đến thời điểm này, Hải Phòng đã hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 50 tỷ đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm, thuốc men cần thiết giúp người dân ứng phó với mưa lũ.

Bên cạnh sự hỗ trợ của thành phố, người dân, các nhóm từ thiện ở Hải Phòng đã kêu gọi sự ủng hộ và mang hàng hoá, gửi tiền vào ủng hộ người dân Nam Trung Bộ, trong đó có Đắk Lắk.

Phó chủ tịch UBND TP cho biết sau 2 đợt hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt, TP Hải Phòng sẽ phát động trong toàn hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn chiến dịch ủng hộ đồng bào Đắk Lắk và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên thiệt hại do mưa lũ. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cảng đối với đồng bào vùng lũ trên cả nước.

Lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng kiểm tra công tác rà soát cơ số thuốc, vật tư y tế, nhân lực sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk

Những ngày qua, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk liên tục hứng chịu mưa lớn. Hàng chục ngàn nhà dân bị ngập sâu trong nước, nhiều khu vực bị chia cắt nghiêm trọng. Mưa lũ gây sạt lở, ách tắc giao thông, buộc hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp và sống trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống trong nhiều ngày.

Thống kê sơ bộ đến chiều 23-11, tỉnh Đắk Lắk đã có gần 30 người chết, 8 người mất tích, 2 người bị thương. Khoảng 15.000 ngôi nhà chìm sâu trong nước, cơ sở hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế... hư hại nặng. Khoảng 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, 127.000 lồng bè nuôi thủy sản, 1.000 ha nuôi tôm nước lợ mất trắng. Khoảng 18.000 ha rau màu bị ngập úng, hư hỏng, tổng thiệt hại trên toàn tỉnh ước tính hơn 5.300 tỉ đồng.

Theo thông báo kết luận của Bộ Chính trị về việc khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trung Bộ do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký, Bộ Chính trị phân công TP Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk, TP HCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa; TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai và tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.