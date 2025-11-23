Thiệt hại kinh tế do mưa lũ ở Nam Trung Bộ tăng lên hơn 13.000 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thiệt hại kinh tế do mưa lũ ở Nam Trung Bộ tăng lên hơn 13.000 tỉ đồng

Thùy Linh

(NLĐO) - Tính đến cuối giờ chiều nay 23-11, mưa lũ khiến 102 người chết, mất tích, thiệt hại kinh tế tăng lên hơn 13.000 tỉ đồng.

Tính đến 18 giờ ngày 23-11, theo thống kê nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mưa lũ khiến 102 người chết và mất tích, trong đó 91 người chết, tăng thêm 1 người thiệt mạng so với báo cáo đầu giờ sáng cùng ngày (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 15).

Thiệt hại kinh tế do mưa lũ ở Nam Trung Bộ tăng lên hơn 13.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Lực lượng vũ trang khắc phục những tuyến đường vào rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk). Ảnh: NLĐO

Mưa lũ khiến 1.154 nhà bị hư hỏng; 200.992 nhà bị ngập.

Về nông nghiệp, 82.147 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 117.067 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại; 3.339.352 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi và 1.157 ha thủy sản thiệt hại. 

Còn 17 vị trí trên Quốc lộ 20 và 27C bị sạt lở cục bộ gây ách tắc.

Về đường sắt, còn 15 điểm đang khắc phục thuộc khu gian Đông Tác-Phú Hiệp và Phú Hiệp-Hảo Sơn do ảnh hưởng xả thủy điện của sông Ba Hạ.

Ngành đường sắt đã phải bãi bỏ các tàu SE4, SNT2 ngày 23-11, tàu SNT1 ngày 23-11, tàu SE21/22 ngày 24-11; chuyển tải hành khách trên tàu từ ga Giã (Khánh Hòa cũ) đi đến ga Tuy Hòa (Đắk Lắk) và ngược lại (60km) trong các ngày 23 đến 24-11 đối với các tàu SE1, SE2, SE3, SE6, SE8, SE47 (ram tàu).

Mưa lũ còn khiến 258.045 khách hàng mất điện, nhiều khu vực mất kết nối viễn thông. 

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế: 13.078 tỉ đồng, tăng hơn 4.000 tỉ đồng so với báo cáo sáng cùng ngày (Quảng Ngãi 650 tỉ đồng, Gia Lai 1.000 tỉ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỉ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỉ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỉ đồng).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 23-11 đến sáng 25-11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Lũ trên sông ở khu vực Nam Trung Bộ đang xuống, riêng lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn xuống chậm và ở mức cao trên báo động 3.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 2572 hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỉ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra (Đắk Lắk 500 tỉ đồng, Lâm Đồng 300 tỉ đồng, Khánh Hòa 150 tỉ đồng, Gia Lai 150 tỉ đồng).

Bộ Tài chính đã xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh bị thiệt hại (Lâm Đồng 1.000 tấn, Gia Lai bổ sung 1.000 tấn, Đắk Lắk bổ sung 2.000 tấn).

Thiệt hại kinh tế do mưa lũ ở Nam Trung Bộ tăng lên hơn 13.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Tin liên quan

TP HCM hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục thiệt hại mưa lũ

TP HCM hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục thiệt hại mưa lũ

(NLĐO) - TP HCM cử đội ngũ hùng hậu về nhân lực và vật lực giúp Khánh Hòa sớm khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra

Mưa lũ ở Nam Trung Bộ là hiện tượng cực đoan, vượt kỷ lục lịch sử

(NLĐO) - Đợt mưa lũ Nam Trung Bộ từ 16 đến 22-11 là một hiện tượng cực đoan, vượt kỷ lục lịch sử.

VIDEO: Không quân chở hơn 4 tấn hàng cứu trợ đồng bào khu vực lũ lụt miền Trung

(NLĐO)- Trực thăng Không quân đã chở hơn 4 tấn hàng cứu trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt khu vực miền Trung.

ngập lụt mất tích mưa lũ thiệt hại kinh tế người chết miền Trung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo