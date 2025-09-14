Cảnh phim tái hiện tù nhân Côn Đảo gầy ốm, bị xiềng xích gây sốt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Cảnh phim tái hiện tù nhân Côn Đảo gầy ốm, bị xiềng xích gây sốt

Minh Khuê

(NLĐO) - Một số phân cảnh tái hiện hình ảnh tù nhân Côn Đảo trong phim "Thanh âm vượt đại dương" đang lan tỏa trên nền tảng TikTok, Facebook...

Trong những video clip lan tỏa, hình ảnh người tù nhân gầy ốm, bị xiềng xích trong ngục tối với không gian chật hẹp nhận nhiều lượt xem và bình luận.

Cư dân mạng lập tức hỏi nhau thông tin về phim, họ cũng khen ngợi đoàn phim đã tìm được những diễn viên thân hình gầy ốm đến mức chân thật như thế.

Cảnh phim "Thanh âm vượt đại dương" gây sốt

Phim được quay tại Côn Đảo

Cảnh phim tái hiện tù nhân Côn Đảo gầy ốm, bị xiềng xích gây sốt - Ảnh 1.

Một số cảnh trong phim

Cảnh phim tái hiện tù nhân Côn Đảo gầy ốm, bị xiềng xích gây sốt - Ảnh 3.

Phim chiếu ra mắt vào ngày 16-9 tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, Hà Nội).

Cảnh phim tái hiện tù nhân Côn Đảo gầy ốm, bị xiềng xích gây sốt - Ảnh 4.

Ở thời điểm phim "Mưa đỏ" vẫn còn tạo sức hút lớn cho khán giả, nhiều người cảm thấy hào hứng khi có thêm phim đề tài chiến tranh, lịch sử phục vụ khán giả.

Phim "Thanh âm vượt đại dương" là dự án Nhà nước đặt hàng, Công ty Cổ phần Phim truyện I là đơn vị sản xuất, Đào Duy Phúc - Nguyễn Mạnh Hà làm đạo diễn.

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện về Côn Đảo giai đoạn 1945-1954, phim theo chân Tâm (Nguyễn Thùy Dương đóng) - nữ chiến sĩ cách mạng được cài cắm, thâm nhập vào nhà tù Côn Đảo để hỗ trợ các tù nhân. Tại đây, cô gặp Duy (Quang Thuận đóng), một chiến sĩ cách mạng đang thực hiện kế hoạch vượt ngục bằng cách đóng thuyền vượt biển.

Phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên: NSND Bùi Bài Bình, Vĩnh Xương, Thùy Dương, Quang Thuận, Maurise Nash, Martin Kruger, Charlie Win…

Phim ra mắt vào ngày 16-9 tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, Hà Nội).

Tin liên quan

Hứa Vĩ Văn và những dư âm đẹp từ "Mưa đỏ"

Hứa Vĩ Văn và những dư âm đẹp từ "Mưa đỏ"

(NLĐO) – Anh đã nhận được những món quà ý nghĩa từ sau khi diễn vai bác sĩ Lê trong phim "Mưa đỏ".

"Mưa đỏ" lập kỷ lục doanh thu 600 tỉ đồng

(NLĐO)- "Mưa đỏ" vào chiều nay 11-9 đã chính thức xác lập kỷ lục là phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên thu về 600 tỉ đồng doanh thu.

Mưa đỏ - Hơn cả một bộ phim

"Mưa đỏ" không phải tạo nên một "cơn sốt" ngẫu hứng, mà xuất phát từ lòng yêu nước tiềm tàng trong mỗi người Việt

Nhà tù Côn Đảo phim "Thanh âm vượt đại dương" lan tỏa video clip phân cảnh phim
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo