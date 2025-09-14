Cảnh phim tái hiện tù nhân Côn Đảo gầy ốm, bị xiềng xích gây sốt

Trong những video clip lan tỏa, hình ảnh người tù nhân gầy ốm, bị xiềng xích trong ngục tối với không gian chật hẹp nhận nhiều lượt xem và bình luận.

Cư dân mạng lập tức hỏi nhau thông tin về phim, họ cũng khen ngợi đoàn phim đã tìm được những diễn viên thân hình gầy ốm đến mức chân thật như thế.

Cảnh phim "Thanh âm vượt đại dương" gây sốt

Phim được quay tại Côn Đảo

Một số cảnh trong phim

Phim chiếu ra mắt vào ngày 16-9 tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, Hà Nội).

Ở thời điểm phim "Mưa đỏ" vẫn còn tạo sức hút lớn cho khán giả, nhiều người cảm thấy hào hứng khi có thêm phim đề tài chiến tranh, lịch sử phục vụ khán giả.

Phim "Thanh âm vượt đại dương" là dự án Nhà nước đặt hàng, Công ty Cổ phần Phim truyện I là đơn vị sản xuất, Đào Duy Phúc - Nguyễn Mạnh Hà làm đạo diễn.

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện về Côn Đảo giai đoạn 1945-1954, phim theo chân Tâm (Nguyễn Thùy Dương đóng) - nữ chiến sĩ cách mạng được cài cắm, thâm nhập vào nhà tù Côn Đảo để hỗ trợ các tù nhân. Tại đây, cô gặp Duy (Quang Thuận đóng), một chiến sĩ cách mạng đang thực hiện kế hoạch vượt ngục bằng cách đóng thuyền vượt biển.

Phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên: NSND Bùi Bài Bình, Vĩnh Xương, Thùy Dương, Quang Thuận, Maurise Nash, Martin Kruger, Charlie Win…

