"Mưa đỏ" lập kỷ lục doanh thu 600 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

"Mưa đỏ" lập kỷ lục doanh thu 600 tỉ đồng

Đỗ Minh Phương

(NLĐO)- "Mưa đỏ" vào chiều nay 11-9 đã chính thức xác lập kỷ lục là phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên thu về 600 tỉ đồng doanh thu.

Theo Box Office Vietnam, doanh thu của "Mưa đỏ" hiện tại đã đạt mức 600 tỉ đồng, là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Việt Nam đạt được cột mốc này.

"Mưa đỏ" lập kỷ lục doanh thu 600 tỉ đồng- Ảnh 1.

"Mưa đỏ" chính thức xác lập kỷ lục là phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên thu về 600 tỉ đồng doanh thu

GS-TS Trần Thanh Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phim, nhận xét doanh thu của "Mưa đỏ" trong hơn 2 tuần công chiếu rất ấn tượng, xô đổ nhiều kỷ lục, nhưng doanh thu chỉ là một trong những tiêu chí để đánh giá một tác phẩm điện ảnh.

Điều đặc biệt quan trọng của "Mưa đỏ" là phim đã trở thành một sự kiện văn hoá, có sức hút mạnh mẽ với người xem các thế hệ, chạm được vào những điều thiêng liêng nhất trong trái tim con người Việt Nam, chạm được vào những trăn trở của con người sau chiến tranh.

Theo GS-TS Trần Thanh Hiệp, bằng cách diễn tả thực tế đầy khốc liệt của chiến đấu giành và giữ Thành cổ Quảng Trị, "Mưa đỏ" đã cho thế hệ trẻ hôm nay thấy cái giá của độc lập dân tộc, cái giá của hòa bình.

Trân trọng ký ức cộng đồng nhưng các nhà làm phim không minh họa lịch sử mà trân trọng sống cùng ký ức, có sự chắt lọc khái quát nghệ thuật. Đối lập với bom đạn là phẩm chất can trường, sự đáng yêu của người chiến sĩ bằng xương bằng thịt, cho người xem thấy phẩm chất, tố chất của những người làm nên chiến thắng.

Ông cũng cho rằng sự thành công của "Mưa đỏ" chắc chắn khích lệ rất lớn đối với những người làm điện ảnh trẻ. Chúng ta có công chúng điện ảnh thật tuyệt vời. Không có chuyện người xem quay lưng với điện ảnh, không có chuyện người xem quay lưng với đề tài chiến tranh.

"Những giá trị đạo đức tinh thần trong những bộ phim xuất sắc như "Mưa đỏ" sẽ cùng con người Việt Nam đương đầu với thách thức hôm nay và ngày mai. Tôi tin sẽ có những tác giả đạo diễn trẻ tiếp tục thắp sáng những giá trị đạo đức tinh thần ấy trong các bộ phim của mình" - GS-TS Trần Thanh Hiệp khẳng định.

Đại tá - nhà văn Chu Lai, tác giả kịch bản "Mưa đỏ", cho biết kịch bản đã được ông thai nghén từ năm 2010, khi nhận được lời đặt hàng của em ruột liệt sĩ Vũ Huy Cường hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị.

Dù không trải qua khói lửa ở thành cổ, không trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị nhưng để có "Mưa đỏ", nhà văn đã lái xe vào Quảng Trị, ở lại cả tuần, tiếp xúc với các nhân chứng, cựu chiến binh, du kích và cả người dân địa phương.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền bày tỏ con số 7 triệu lượt xem "Mưa đỏ" tính đến tối 7-9 là con số khiến chị và ê-kíp thực hiện bộ phim vỡ òa, nó giống như một giấc mơ mà các nghệ sĩ tham gia bộ phim đã thực hiện bằng sự chân thành.

Khán giả chính là những người đã hoàn thiện giấc mơ ấy, đưa giấc mơ của "Mưa đỏ" đi một chặng đường rất xa và rất đáng nhớ.

Tin liên quan

"Mưa đỏ" vượt mốc 500 tỉ đồng, bám sát "Mai" của Trấn Thành

"Mưa đỏ" vượt mốc 500 tỉ đồng, bám sát "Mai" của Trấn Thành

(NLĐO) - Phim "Mưa đỏ" đã vượt mốc 500 tỉ đồng, hiện đang một đường thẳng tiến đến vị trí dẫn đầu danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại.

Mưa đỏ Phim Mưa đỏ lập kỷ lục doanh thu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo