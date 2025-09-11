"Mưa đỏ" lập kỷ lục doanh thu 600 tỉ đồng

Theo Box Office Vietnam, doanh thu của "Mưa đỏ" hiện tại đã đạt mức 600 tỉ đồng, là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Việt Nam đạt được cột mốc này.



"Mưa đỏ" chính thức xác lập kỷ lục là phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên thu về 600 tỉ đồng doanh thu

GS-TS Trần Thanh Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phim, nhận xét doanh thu của "Mưa đỏ" trong hơn 2 tuần công chiếu rất ấn tượng, xô đổ nhiều kỷ lục, nhưng doanh thu chỉ là một trong những tiêu chí để đánh giá một tác phẩm điện ảnh.



Điều đặc biệt quan trọng của "Mưa đỏ" là phim đã trở thành một sự kiện văn hoá, có sức hút mạnh mẽ với người xem các thế hệ, chạm được vào những điều thiêng liêng nhất trong trái tim con người Việt Nam, chạm được vào những trăn trở của con người sau chiến tranh.

Theo GS-TS Trần Thanh Hiệp, bằng cách diễn tả thực tế đầy khốc liệt của chiến đấu giành và giữ Thành cổ Quảng Trị, "Mưa đỏ" đã cho thế hệ trẻ hôm nay thấy cái giá của độc lập dân tộc, cái giá của hòa bình.

Trân trọng ký ức cộng đồng nhưng các nhà làm phim không minh họa lịch sử mà trân trọng sống cùng ký ức, có sự chắt lọc khái quát nghệ thuật. Đối lập với bom đạn là phẩm chất can trường, sự đáng yêu của người chiến sĩ bằng xương bằng thịt, cho người xem thấy phẩm chất, tố chất của những người làm nên chiến thắng.

Ông cũng cho rằng sự thành công của "Mưa đỏ" chắc chắn khích lệ rất lớn đối với những người làm điện ảnh trẻ. Chúng ta có công chúng điện ảnh thật tuyệt vời. Không có chuyện người xem quay lưng với điện ảnh, không có chuyện người xem quay lưng với đề tài chiến tranh.

"Những giá trị đạo đức tinh thần trong những bộ phim xuất sắc như "Mưa đỏ" sẽ cùng con người Việt Nam đương đầu với thách thức hôm nay và ngày mai. Tôi tin sẽ có những tác giả đạo diễn trẻ tiếp tục thắp sáng những giá trị đạo đức tinh thần ấy trong các bộ phim của mình" - GS-TS Trần Thanh Hiệp khẳng định.

Đại tá - nhà văn Chu Lai, tác giả kịch bản "Mưa đỏ", cho biết kịch bản đã được ông thai nghén từ năm 2010, khi nhận được lời đặt hàng của em ruột liệt sĩ Vũ Huy Cường hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị.

Dù không trải qua khói lửa ở thành cổ, không trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị nhưng để có "Mưa đỏ", nhà văn đã lái xe vào Quảng Trị, ở lại cả tuần, tiếp xúc với các nhân chứng, cựu chiến binh, du kích và cả người dân địa phương.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền bày tỏ con số 7 triệu lượt xem "Mưa đỏ" tính đến tối 7-9 là con số khiến chị và ê-kíp thực hiện bộ phim vỡ òa, nó giống như một giấc mơ mà các nghệ sĩ tham gia bộ phim đã thực hiện bằng sự chân thành.

Khán giả chính là những người đã hoàn thiện giấc mơ ấy, đưa giấc mơ của "Mưa đỏ" đi một chặng đường rất xa và rất đáng nhớ.