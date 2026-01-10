HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cảnh sát bắt quả tang người phụ nữ lén lút khai thác cát trong đêm trên sông Nhật Lệ

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Tuần tra đêm trên sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Trị, cảnh sát phát hiện một phụ nữ 36 tuổi cùng chiếc tàu vỏ nhôm lén lút khai thác cát trái phép

Cảnh sát bắt quả tang người phụ nữ khai thác cát trái phép trên sông Nhật Lệ - Ảnh 1.

Giữa đêm trên sông Nhật Lệ, cảnh sát bắt quả tang người phụ nữ 36 tuổi với tàu vỏ nhôm không gắn biển số khai thác cát trái phép

Ngày 10-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện một trường hợp sử dụng tàu vỏ nhôm gắn động cơ để khai thác cát trái phép trên sông Nhật Lệ.

Khoảng 20 giờ 45 tối 9-10, tổ công tác Đội CSGT đường thủy số 2 phối hợp Công an xã Quảng Ninh tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác cát trên tuyến sông Nhật Lệ, đoạn qua thôn Quyết Tiến, xã Quảng Ninh.

Lực lượng chức năng phát hiện chị Nguyễn Thị Doãn (35 tuổi, trú xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) đang sử dụng tàu vỏ nhôm không gắn biển kiểm soát, lắp động cơ để hút cát trái phép. Thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có khoảng 5 m³ cát vừa được khai thác.

Qua làm việc, chị Doãn không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định. Tổ công tác đã yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động, lập biên bản vi phạm, đồng thời bàn giao phương tiện cùng tang vật liên quan cho Công an xã Quảng Ninh tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết sẽ tăng cường tuần tra trên các tuyến sông, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép nhằm bảo vệ lòng sông và đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Tin liên quan

