Cảnh sát bắt xe ô tô chở hàng cấm với số lượng lớn

Ngày 5-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhãn hiệu JET với số lượng lớn.

Đối tượng Lâm Ngọc Hoa chở hàng cấm với số lượng lớn bị bắt giữ. Ảnh: Trần Khôi

Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 4-1, tại Km 763+200 Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Phú Mỹ Kiên (xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị), các lực lượng nêu trên phát hiện xe ô tô mang BKS 89C-053.xx do Lâm Ngọc Hoa (SN 1982, ngụ xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) điều khiển, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 12.500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu "JET FILTER KINGS CIGARETTES" đựng trong các thùng giấy. Toàn bộ số thuốc lá này đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được tại hiện trường và lời khai ban đầu của đối tượng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lâm Ngọc Hoa về hành vi "vận chuyển hàng cấm", đồng thời niêm phong, tạm giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác điều tra.