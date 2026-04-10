Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các tỉnh, thành ĐBSCL chăm lo cho ngư dân

Ngày 10-4, tại TP Cần Thơ, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy An Giang, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", giai đoạn 2026 - 2030.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam - khẳng định chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" là một chủ trương lớn, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên biển.

Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát biển sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển, yên tâm lao động sản xuất, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đại diện lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy An Giang, Tỉnh ủy Cà Mau bày tỏ sự thống nhất cao với nội dung chương trình phối hợp; đồng thời khẳng định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam - cho biết "Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" là một chủ trương lớn, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc

Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ - phát biểu tại hội nghị

Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 được xác định với nhiều nội dung trọng tâm, mang tính toàn diện, lâu dài. Trong đó. chú trọng tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam - trình bày dự thảo chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2026 - 2030.

Song song đó là hỗ trợ, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 4, báo cáo kết quả phối hợp thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” thời gian qua

Từ tháng 8-2019 đến nay, khi thực hiện chương trình trên, Cảnh sát biển Việt Nam, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đã phối hợp với các địa phương ĐBSCL tổ chức 120 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 50.000 lượt người; phát trên 100.000 tài liệu, sách, tờ rơi tuyên truyền.

Ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2026 - 2030 giữa Ban Thường vụ Cảnh sát biểnViệt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy Cà Mau, Tỉnh ủy An Giang

Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy Cà Mau, Tỉnh ủy An Giang

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát biển cũng đã tặng 17.000 cờ Tổ quốc, 2.200 ảnh Bác Hồ, 1.000 túi thuốc y tế; tổ chức thăm hỏi, trao tặng hơn 2.880 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với giá trị hơn 2,8 tỉ đồng.

Chương trình còn trao 236 xe đạp, 300 cặp sách và 2.000 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh nghèo vượt khó; phối hợp xử lý trên 100 vụ việc tai nạn trên biển, cứu được 98 người và 9 phương tiện tàu cá…