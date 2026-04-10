Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các tỉnh, thành ĐBSCL chăm lo cho ngư dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Biển đảo

Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các tỉnh, thành ĐBSCL chăm lo cho ngư dân

CA LINH

(NLĐO) - Cảnh sát biển Việt Nam ký kết chương trình phối hợp dân vận với nhiều địa phương ở ĐBSCL, tăng cường hỗ trợ ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền.

Ngày 10-4, tại TP Cần Thơ, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy An Giang, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", giai đoạn 2026 - 2030.

Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các tỉnh, thành ĐBSCL chăm lo cho ngư dân - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam - khẳng định chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" là một chủ trương lớn, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên biển.

Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát biển sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển, yên tâm lao động sản xuất, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đại diện lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy An Giang, Tỉnh ủy Cà Mau bày tỏ sự thống nhất cao với nội dung chương trình phối hợp; đồng thời khẳng định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các tỉnh, thành ĐBSCL chăm lo cho ngư dân - Ảnh 2.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam - cho biết "Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" là một chủ trương lớn, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc

Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các tỉnh, thành ĐBSCL chăm lo cho ngư dân - Ảnh 3.

Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ - phát biểu tại hội nghị

Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 được xác định với nhiều nội dung trọng tâm, mang tính toàn diện, lâu dài. Trong đó. chú trọng tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh.

Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các tỉnh, thành ĐBSCL chăm lo cho ngư dân - Ảnh 4.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam - trình bày dự thảo chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2026 - 2030.

Song song đó là hỗ trợ, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các tỉnh, thành ĐBSCL chăm lo cho ngư dân - Ảnh 5.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 4, báo cáo kết quả phối hợp thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” thời gian qua

Từ tháng 8-2019 đến nay, khi thực hiện chương trình trên, Cảnh sát biển Việt Nam, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đã phối hợp với các địa phương ĐBSCL tổ chức 120 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 50.000 lượt người; phát trên 100.000 tài liệu, sách, tờ rơi tuyên truyền.

Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các tỉnh, thành ĐBSCL chăm lo cho ngư dân - Ảnh 6.

Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các tỉnh, thành ĐBSCL chăm lo cho ngư dân - Ảnh 7.

Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các tỉnh, thành ĐBSCL chăm lo cho ngư dân - Ảnh 8.

Ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2026 - 2030 giữa Ban Thường vụ Cảnh sát biểnViệt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy Cà Mau, Tỉnh ủy An Giang

Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các tỉnh, thành ĐBSCL chăm lo cho ngư dân - Ảnh 9.

Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy Cà Mau, Tỉnh ủy An Giang

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát biển cũng đã tặng 17.000 cờ Tổ quốc, 2.200 ảnh Bác Hồ, 1.000 túi thuốc y tế; tổ chức thăm hỏi, trao tặng hơn 2.880 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với giá trị hơn 2,8 tỉ đồng.

Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các tỉnh, thành ĐBSCL chăm lo cho ngư dân - Ảnh 10.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Chương trình còn trao 236 xe đạp, 300 cặp sách và 2.000 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh nghèo vượt khó; phối hợp xử lý trên 100 vụ việc tai nạn trên biển, cứu được 98 người và 9 phương tiện tàu cá…

Vùng Cảnh sát biển 3 xử lý hàng loạt vụ buôn lậu trên biển

Vùng Cảnh sát biển 3 xử lý hàng loạt vụ buôn lậu trên biển

(NLĐO)- Đợt cao điểm phòng chống các loại tội phạm trên biển, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát hiện, xử lý nhiều vụ buôn lậu, gian lận

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 sẵn sàng cho "ngày hội non sông"

(NLĐO) – Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát việc chuẩn bị bầu cử, sẵn sàng cho "ngày hội non sông".

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ra quân huấn luyện năm 2026

(NLĐO)- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ra quân huấn luyện năm 2026, quyết tâm nâng cao chất lượng, giữ vững chủ quyền biển, đảo và thực thi pháp luật trên biển

cảnh sát biển Cần Thơ ngư dân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo