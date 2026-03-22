HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Cảnh sát chặn người mang dao, súng điện vì đêm nhạc BTS

Minh Khuê

(NLĐO) - Cảnh sát Hàn Quốc đã chặn những cá nhân mang theo các vật dụng như súng hơi cay, súng điện, dao… vì an toàn cho đêm nhạc BTS.

Nhiều fan xem đêm nhạc BTS bị tịch thu dao, súng điện, súng hơi ga 

Theo thông tin do Korea Daily tổng hợp, bà Kwon, 55 tuổi, bị phát hiện mang theo súng hơi cay và súng điện khi đi qua máy dò kim loại gần tòa nhà Kyobo Life ở quận Jongno, Seoul ngày 21-3. Bà đã bị bắt giữ tại đồn cảnh sát gần đó.

Tại Hàn Quốc, việc sở hữu súng hơi cay cần có giấy phép từ trưởng công an địa phương. Người xin giấy phép ít nhất 20 tuổi và không bị các điều kiện loại trừ như bệnh tâm thần hoặc tiền án về tội bạo lực…

Việc dò kim loại, kiểm tra an ninh diễn ra trước thời điểm diễn ra sự kiện

Súng hơi cay, súng điện được thu giữ

An ninh tăng cường

Giấy phép có thể được cấp thông qua các đồn cảnh sát hoặc các đại lý được ủy quyền và vi phạm có thể bị xử phạt theo Đạo luật Kiểm soát súng, dao và chất nổ. Súng điện Taser có công suất vượt quá 30.000 volt cũng thuộc diện quản lý.

"Tôi đã vướng vào một vụ kiện kéo dài sáu năm sau khi bị lừa đảo, tôi mang theo những vật dụng này để tự vệ. Tôi đang trên đường đến gặp luật sư ở tòa nhà bên cạnh" - bà Kwon lý giải.

Cảnh sát hiện đang xác minh xem các vật dụng tự vệ của bà có được phép mang theo hợp pháp hay không và sẽ xem xét các bước tiếp theo.

Tại một trạm kiểm soát khác, một con dao cắm trại gấp gọn đã bị tịch thu vì bị coi là vật dụng nguy hiểm. Du khách người Đức Hackers, 45 tuổi, cho biết: "Tôi thường mang nó trong ba lô nhưng đã bị máy dò kim loại phát hiện, tịch thu. Tôi hiểu đó là quy định nhưng việc trải nghiệm an ninh nghiêm ngặt như vậy trong thành phố là điều bất thường, vì vậy tôi khá ngạc nhiên"

Trước đó trong ngày, cảnh sát tại Trung tâm chỉ huy sự kiện concert BTS tích hợp ở Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Sejong đã báo cáo phát hiện một con dao làm bếp bằng máy dò kim loại và xác nhận người đó là một đầu bếp.

Vào buổi sáng, một số người khác đã bị chặn lại khi đang cố gắng vận chuyển những con dao nhỏ trong ba lô. Họ nói rằng chỉ định gọt trái cây trong một chuyến đi chơi nhưng đã bị nhà chức trách tạm giữ một thời gian ngắn.

Đêm nhạc thành công nhưng vẫn khó tránh khỏi ý kiến trái chiều

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã thực hiện chiến dịch an ninh đặc biệt khi nhóm nhạc BTS tổ chức concert tái xuất tại Quảng trường Gwanghwamun vào tối 21-3.

Đêm nhạc miễn phí này đã diễn ra thành công nhưng số lượng khán giả thực sự tham dự sự kiện chỉ khoảng hơn 40.000 người, thấp hơn nhiều so với con số 260.000 người đã dự đoán trước đó. Vì thế, việc thắt chặt an ninh này dẫn đến những ý kiến trái chiều dù sự kiện mang đến lợi nhuận du lịch khổng lồ cho Seoul. Nhiều người cho rằng nó gây xáo trộn cuộc sống của họ.

Nhóm nhạc BTS tái xuất

Khán giả reo hò, ủng hộ

Những người hâm mộ nước ngoài của nhóm đã đổ xô đến Hàn Quốc. Lượng đặt phòng khách sạn của du khách nước ngoài tại Hàn Quốc trong tuần diễn ra sự kiện tăng tới 103% so với tuần trước đó. So với cùng kỳ năm 2025, mức tăng đạt 63,3%.

Du khách từ Trung Quốc chiếm tỉ trọng lớn nhất với 41%, tiếp theo là khách từ châu Mỹ và châu Âu với 29,2%, Đông Nam Á chiếm 26,2%. Họ đến sẽ không chỉ mang nguồn lợi lưu trú mà còn tiêu thụ đồ ăn, nước uống và các dịch vụ khác.

Album "ARIRANG" ra mắt dịp tái xuất của nhóm đã lập được loạt kỷ lục mới. Sau đêm diễn, nhóm tiếp tục lên đường theo lịch trình và chuẩn bị cho world tour.

Tin liên quan

Nhóm BTS tái xuất, Busan trấn áp nạn "chặt chém" khách sạn

(NLĐO) - Thành phố Busan - Hàn Quốc công bố các biện pháp nghiêm ngặt đối phó với vấn nạn "thổi giá" khách sạn trước thềm biểu diễn của nhóm BTS.

Bị truy tố vì quấy rối tình dục thành viên nhóm nhạc BTS

(NLĐO) - Một phụ nữ Nhật Bản đã bị đưa ra xét xử tại Hàn Quốc sau khi cưỡng hôn ca sĩ Jin - thành viên nhóm nhạc BTS.

“Em út vàng” của nhóm BTS chuẩn bị nhập ngũ, fan tiếc nuối

(NLĐO) - Các thành viên RM, Jimin, V và “cậu em út vàng” Jungkook của BTS được cho là sẽ nhập ngũ vào tháng 12.

Hàn Quốc Nhóm BTS đêm nhạc tái xuất ARIRANG
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo