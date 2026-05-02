Cảnh sát cơ động hỗ trợ 2 bé trai đi lạc tìm lại người thân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Cảnh sát cơ động hỗ trợ 2 bé trai đi lạc tìm lại người thân

Vân Du

(NLĐO) - Hai bé trai bị lạc người thân trong lúc đi xem bắn pháo hoa và gặp Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Cà Mau.

Ngày 2-5, Công an tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng cảnh sát cơ động trong lúc thực hiện nhiệm vụ đã kịp thời hỗ trợ 2 bé trai đi lạc tìm lại người thân khi đi xem bắn pháo hoa.

Cảnh sát cơ động hỗ trợ 2 bé trai đi lạc tìm lại người thân - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận thông tin bé trai đi lạc trong khu vực quảng trường Phan Ngọc Hiển

Theo thông tin ban đầu, tối 30-4, rất đông người dân tập trung về khu vực quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau để xem chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh - trật tự tại khu vực quảng trường Phan Ngọc Hiển thì lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Cà Mau phát hiện 1 bé trai đi lạc giữa đám đông và có biểu hiện hoảng sợ.

Ngay lập tức, các chiến sĩ công an đã tiếp cận, trấn an tinh thần và tổ chức tìm kiếm người thân. 

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Cà Mau đã xác định được thông tin của H.V.K. (SN 2020) và trao trả bé cho gia đình an toàn.

Cũng tại khu vực quảng trường Phan Ngọc Hiển, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Cà Mau còn kịp thời hỗ trợ 1 bé trai 13 tuổi đi lạc khi xem chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa.

Qua vụ việc, ngành chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia các sự kiện đông người cần chủ động quản lý, trông coi con trẻ, tránh để các em đi lại một mình…

Cà Mau bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo