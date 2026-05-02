Cảnh sát cơ động hỗ trợ 2 bé trai đi lạc tìm lại người thân

Ngày 2-5, Công an tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng cảnh sát cơ động trong lúc thực hiện nhiệm vụ đã kịp thời hỗ trợ 2 bé trai đi lạc tìm lại người thân khi đi xem bắn pháo hoa.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận thông tin bé trai đi lạc trong khu vực quảng trường Phan Ngọc Hiển

Theo thông tin ban đầu, tối 30-4, rất đông người dân tập trung về khu vực quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau để xem chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh - trật tự tại khu vực quảng trường Phan Ngọc Hiển thì lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Cà Mau phát hiện 1 bé trai đi lạc giữa đám đông và có biểu hiện hoảng sợ.

Ngay lập tức, các chiến sĩ công an đã tiếp cận, trấn an tinh thần và tổ chức tìm kiếm người thân.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Cà Mau đã xác định được thông tin của H.V.K. (SN 2020) và trao trả bé cho gia đình an toàn.

Cũng tại khu vực quảng trường Phan Ngọc Hiển, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Cà Mau còn kịp thời hỗ trợ 1 bé trai 13 tuổi đi lạc khi xem chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa.

Qua vụ việc, ngành chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia các sự kiện đông người cần chủ động quản lý, trông coi con trẻ, tránh để các em đi lại một mình…