Lao động

Công nhân ở Cà Mau xúc động khi nhận quà dịp lễ 30-4 và 1-5

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Những suất quà ý nghĩa dịp lễ 30-4 và 1-5 được trao tận tay đã giúp nhiều công nhân ở Cà Mau vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ngày 29-4, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Cà Mau đã đến thăm hỏi, trao quà của lãnh đạo Đảng, nhà nước và của tỉnh Cà Mau cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp lễ 30-4 và 1-5.

Thăm, tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Cà Mau - Ảnh 1.

Ông Lý Công Bắc, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau (bìa phải), thăm, tặng quà cho công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Quà của lãnh đạo Đảng, nhà nước mỗi suất là 2 triệu đồng tiền mặt; của tỉnh Cà Mau là 500.000 đồng/túi quà.

Ông Lý Công Bắc, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau, cho biết giai cấp công nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Đảng, nhà nước, các cấp ủy chính quyền và tổ chức Công đoàn thời gian qua luôn đồng hành với công nhân và người lao động.

"Tôi hy vọng các anh, chị, em công nhân sẽ tiếp tục nỗ lực trong sản xuất để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình. Tôi đề nghị các doanh nghiệp phải quan tâm, chăm lo và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động" – ông Bắc đề nghị.

Nhiều công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã không giấu được niềm hạnh phúc khi nhận những phần quà ý nghĩa của Trung ương, địa phương và tổ chức Công đoàn. Đồng thời, gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, nhà nước cùng chính quyền địa phương vì đã luôn quan tâm và đồng hành cùng người lao động.

Ông Vũ Duy Sơn (46 tuổi; ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) cho hay đã làm việc tại Công ty Cases được hơn 10 năm. "Vì hoàn cảnh khó khăn nên tất cả các chi tiêu của gia đình đều phụ thuộc vào tiền lương công nhân khoảng 8 triệu đồng/tháng của tôi. Tôi sẽ sử dụng số tiền nhận được hôm nay để lo cho con gái ăn học" – ông Sơn nói trong xúc động.

Bà Ngô Diễm Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Cà Mau, cho biết LĐLĐ tỉnh sẽ trao 800 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong Tháng Công nhân sắp tới.


