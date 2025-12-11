Hồi 15 giờ ngày 11-12, trong khi thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, cán bộ Trạm Cảnh sát đường thủy An Dương, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng phát hiện một người phụ nữ nhảy từ cầu An Đồng xuống sông Đào, đoạn Km3+200 thuộc địa phận TP Hải Phòng.

Lực lượng công an bàn giao bà Đ.T.T.H. về cho gia đình chăm sóc, quản lý



Ngay lập tức, thiếu tá Lưu Tuấn Dũng, Trưởng trạm và thiếu tá Hoàng Quốc Hùng đã khẩn trương sử dụng xuồng máy tiếp cận người phụ nữ giữa dòng nước.

Trước tình huống nguy cấp, hai CSGT đã trực tiếp lao xuống dòng nước chảy xiết, kịp thời cứu vớt nạn nhân là bà Đ.T.T.H. (SN 1975, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng).

Sau khi được đưa lên bờ và sơ cứu tại Trạm Cảnh sát đường thủy An Dương, đến 15 giờ 30 phút cùng ngày 11-12, bà Đ.T.T.H. đã tỉnh táo trở lại, sức khỏe dần ổn định.

Qua trao đổi, bà H. cho biết hiện đang điều trị bệnh ung thư tại Bệnh viện Việt Tiệp 2, do đau đớn nên đã nghĩ quẩn, bắt taxi ra cầu An Đồng để tự tử. Đến 15 giờ 45 phút cùng ngày, gia đình bà Đ.T.T.H. đã tới tại Trạm Cảnh sát đường thủy An Dương tiếp nhận, đưa bà về chăm sóc và quản lý.