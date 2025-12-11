HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Người phụ nữ mang căn bệnh nan y nhảy cầu tự tử

Tr.Đức

(NLĐO) - Đang điều trị bệnh ung thư tại bệnh viện, do đau đớn, bà H. đã nghĩ quẩn, bắt taxi ra cầu An Đồng để tự tử.

Hồi 15 giờ ngày 11-12, trong khi thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, cán bộ Trạm Cảnh sát đường thủy An Dương, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng phát hiện một người phụ nữ nhảy từ cầu An Đồng xuống sông Đào, đoạn Km3+200 thuộc địa phận TP Hải Phòng.

Đau đớn vì bệnh ung thư , người phụ nữ nhảy cầu An Đồng tự tử không thành - Ảnh 1.

Lực lượng công an bàn giao bà Đ.T.T.H. về cho gia đình chăm sóc, quản lý

Ngay lập tức, thiếu tá Lưu Tuấn Dũng, Trưởng trạm và thiếu tá Hoàng Quốc Hùng đã khẩn trương sử dụng xuồng máy tiếp cận người phụ nữ giữa dòng nước.

Trước tình huống nguy cấp, hai CSGT đã trực tiếp lao xuống dòng nước chảy xiết, kịp thời cứu vớt nạn nhân là bà Đ.T.T.H. (SN 1975, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng).

Sau khi được đưa lên bờ và sơ cứu tại Trạm Cảnh sát đường thủy An Dương, đến 15 giờ 30 phút cùng ngày 11-12, bà Đ.T.T.H. đã tỉnh táo trở lại, sức khỏe dần ổn định.

Qua trao đổi, bà H. cho biết hiện đang điều trị bệnh ung thư tại Bệnh viện Việt Tiệp 2, do đau đớn nên đã nghĩ quẩn, bắt taxi ra cầu An Đồng để tự tử. Đến 15 giờ 45 phút cùng ngày, gia đình bà Đ.T.T.H. đã tới tại Trạm Cảnh sát đường thủy An Dương tiếp nhận, đưa bà về chăm sóc và quản lý.

Tin liên quan

VIDEO: Chồng chết, người vợ trẻ ôm con trai 4 tuổi định nhảy cầu tự tử

VIDEO: Chồng chết, người vợ trẻ ôm con trai 4 tuổi định nhảy cầu tự tử

(NLĐO)- Chồng mới chết cách đây khoảng 3 tháng, bị tác động lớn đến tâm lý nên chị L. suy nghĩ tiêu cực, cùng con trai đi lên cầu định tự tử.

Quảng Ngãi: Người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu

(NLĐO) – Sau khi ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu, người đàn ông được người dân phát hiện cứu sống. Trong khi đó, 1 cháu nhỏ tử vong, cháu còn lại đang được cấp cứu.

Nguyên nhân cha ôm 2 con nhảy cầu ở Quảng Ngãi

(NLĐO) – Trước khi ôm 2 con nhảy cầu, anh T. từng dẫn 2 con đến cầu Cổ Lũy với ý định tiêu cực nhưng không thành.

bệnh ung thư tự tử người đàn bà nhảy cầu
