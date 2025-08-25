Nhà sập trong bão số 5, vợ và con gái thoát được ra ngoài, chồng bị mắc kẹt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhà sập trong bão số 5, vợ và con gái thoát được ra ngoài, chồng bị mắc kẹt

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) – Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu sống một người đàn ông mắc kẹt trong đống đổ nát do bão số 5 khiến nhà sập.

Tối 25-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu một người dân mắc kẹt vì nhà sập do gió lớn của bão số 5 gây ra.

Nhà sập trong bão số 5, vợ và con gái thoát được ra ngoài, chồng bị mắc kẹt- Ảnh 1.

Bão số 5 khiến nhiều nhà sập, cây xanh bị gãy đổ tại tỉnh Nghệ An

Trước đó, theo thông tin ban đầu vào khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày, gió bão giật mạnh đã khiến ngôi nhà của gia đình ông N.T.H., ở khối 13 phường Trường Vinh đổ sập. Thời điểm đó, trong nhà có 3 người gồm ông H., vợ và con gái. Người vợ và con gái đã kịp thời thoát ra ngoài nhưng ông H. bị mắc kẹt lại bên trong đống đổ nát.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an Nghệ An đã điều động người cùng 2 xe chuyên dụng đến hiện trường. Sau gần 45 phút nỗ lực, đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã giải cứu, đưa được ông H. ra ngoài an toàn.

Được biết, trong tối 25-8, bão số 5 gây mưa to, gió lớn đã khiến nhiều nhà dân trên địa bàn TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An bị sập, tốc mái.

Tin liên quan

Bão số 5 dị thường "quần thảo" nhiều giờ ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Bão số 5 dị thường "quần thảo" nhiều giờ ở Nghệ An và Hà Tĩnh

(NLĐO) - Lúc 22 giờ ngày 25-8, tâm bão số 5 ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 105,4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh.

Toàn cảnh bão số 5 giật cấp 14-15 đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh

(NLĐO) - Chiều 25-8, bão số 5 (Kajiki) với sức gió giật mạnh cấp 14-15 đã chính thức đổ bộ vào khu vực Nam Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh.

Bão số 5 giật cấp 13 trên đất liền, đã khiến 1 chết, 8 người bị thương

(NLĐO) - Tới 18 giờ tối 25-8, bão số 5 khiến 1 trường hợp tử vong tại Hà Tĩnh; 8 người bị thương, trong đó Hà Tĩnh 4 người, Quảng Trị 4 người.

lực lượng chức năng đống đổ nát bão số 5 phòng cảnh sát lực lượng cứu hộ sập nhà giải cứu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo