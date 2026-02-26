HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cảnh sát hình sự Đà Nẵng bắt đối tượng trộm 15 chỉ vàng

Trần Thường

(NLĐO) - Cần tiền tiêu xài và chơi cá cược trực tuyến, nam thanh niên ở TP Đà Nẵng nhiều lần đột nhập nhà dân trộm tài sản giá trị lớn.

Ngày 26-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Hữu Trí (SN 2002, trú thôn Trung Thượng, xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an Đà Nẵng bắt đối tượng trộm vàng trị giá 250 triệu đồng năm 2026 - Ảnh 1.

Trần Hữu Trí bị khởi tố bị can, bắt tạm giam

Trước đó, ngày 22-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tố giác tội phạm của bà D.T.N (SN 1969, trú xã Quế Sơn) về việc bị trộm cắp tài sản. Chỉ sau 6 giờ truy xét, lực lượng công an xác định Trần Hữu Trí là thủ phạm.

Theo kết quả điều tra, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 22-2, ông D.T (SN 1964, trú cùng thôn) phát hiện một nam thanh niên lục lọi trong phòng ngủ nhà bà D.T.N nên tri hô truy đuổi.

Đối tượng chạy ra rẫy keo phía sau, điều khiển xe máy bỏ trốn. Kiểm tra tài sản, bà D.T.N phát hiện mất 1 dây chuyền vàng 5 chỉ, 1 lách vàng 3 chỉ, 3 nhẫn vàng trơn (mỗi nhẫn 2 chỉ), 1 nhẫn vàng 1 chỉ đính đá màu hồng, tổng cộng 15 chỉ vàng 9999, trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Qua đấu tranh, Trí khai nhận do cần tiền tiêu xài và chơi cá cược trực tuyến nên đã nhiều lần đột nhập nhà bà D.T.N bằng thủ đoạn dùng dây thép móc then cửa hoặc tháo cửa sổ, bẻ song sắt gỉ để vào trong.

Các tài sản chiếm đoạt được, Trí mang bán tại các tiệm vàng trên địa bàn, nộp tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân để chơi game và tiêu xài hết.

Ngoài vụ việc trên, Trí còn khai nhận trước đó đã trộm cắp tài sản của ông T.T (SN 1964, trú xã Quế Sơn) gồm tiền mặt và trang sức vàng, tổng thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phát hiện bất ngờ về các loài động vật quý hiếm ở Mỹ Sơn – Đà Nẵng

Phát hiện bất ngờ về các loài động vật quý hiếm ở Mỹ Sơn – Đà Nẵng

(NLĐO) – Bẫy ảnh đã ghi nhận hình ảnh nhiều loài động vật quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ tại lâm phận khu bảo vệ cảnh quan Mỹ Sơn.

Hàng ngàn người dân Đà Nẵng quây kín bờ sông xem hội đua thuyền

(NLĐO) – Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân từ khắp nơi tìm đến 2 bên bờ sông Thu Bồn ở TP Đà Nẵng để theo dõi, cổ vũ cho các đội đua.

Nam thanh niên ở Đà Nẵng cưỡng dâm người yêu cũ bằng clip quay lén

(NLĐO) – Lén quay lại clip nhạy cảm trong quá trình yêu nhau trước đây, nam thanh niên ở TP Đà Nẵng ép người yêu cũ phải quan hệ tình dục.

