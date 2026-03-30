Bạn đọc

Cảnh sát lý giải nguyên nhân ùn ứ giao thông ở giao lộ Mai Chí Thọ - Trần Não

Anh Vũ

(NLĐO) - Giao lộ Mai Chí Thọ - Trần Não đang trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống camera AI (trí tuệ nhân tạo).

Theo Phòng CSGT, Công an TPHCM, thời gian qua, giao lộ đường Mai Chí Thọ – Trần Não, phường An Khánh thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ.

Cảnh sát thuộc Đội CSGT Cát Lái điều tiết giao thông trên đường Mai Chí Thọ.

Lý giải nguyên nhân, cảnh sát cho biết do hiện nút giao trên đang trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống camera AI (trí tuệ nhân tạo), điều này khiến việc phân chia thời hiệu đèn tín hiệu chưa thực sự sát với lưu lượng thực tế, dẫn đến hiện tượng ùn ứ vào giờ cao điểm sáng và chiều.

Do vậy, để không ùn ứ giao thông ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) đã triển khai phương án như phân công lực lượng cán bộ, chiến sĩ trực chốt trực tiếp hỗ trợ điều khiển đèn tín hiệu tại nút giao vào các khung giờ cao điểm (sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30, chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ).

Lực lượng này có nhiệm vụ điều tiết thủ công, hỗ trợ phân luồng linh hoạt theo tình hình thực tế để "hạ nhiệt" giao thông nhanh nhất.

Bên cạnh đó, Đội CSGT Cát Lái đã làm việc trực tiếp với Trung tâm Chỉ huy điều khiển giao thông TPHCM để tái thiết lập thông số điều khiển. Điều chỉnh theo hướng ưu tiên thời gian lưu thông tối đa cho trục chính Mai Chí Thọ.

Đội CSGT Cát Lái khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và tín hiệu đèn. Giữ khoảng cách an toàn, không lấn làn, chạy xe lên vỉa hè, không dừng chờ đèn đỏ quá vạch quy định gây cản trở hướng rẽ của các phương tiện khác.

"Đội CSGT Cát Lái sẽ tiếp tục theo dõi sát sao lưu lượng phương tiện qua khu vực này để có những điều chỉnh phù hợp nhất trong thời gian tới" - đại diện Đội CSGT Cát Lái nói.

Tin liên quan

Từ ngày 25-3, điều chỉnh giao thông loạt tuyến đường trung tâm TPHCM

(NLĐO) - Đường Tôn Đức Thắng, Trương Định... ở trung tâm TPHCM sẽ được điều chỉnh giao thông.

Xem chi tiết lịch điều chỉnh giao thông ở khu đô thị mới Thủ Thiêm

(NLĐO) - Từ sáng 23-3, một loạt tuyến đường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được điều chỉnh giao thông.

Điều chỉnh giao thông ở khu đô thị mới Thủ Thiêm

(NLĐO) - Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được điều chỉnh giao thông từ ngày 23-3 đến hết ngày 25-3

