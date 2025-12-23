HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cảnh sát thiết lập 11 tổ công tác triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh

Tuấn Minh

(NLĐO)- Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, 11 tổ công tác đã đồng loạt ra quân triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh

Ngày 23-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh, và đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, các lực lượng trinh sát thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa một đường dây ma túy liên tỉnh có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Cảnh sát thiết lập 11 tổ công tác triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh - Ảnh 1.

Từ trái sang phải: Nguyễn Văn Kiều, Trần Mạnh Cường và Trần Sỹ Lợi trong đường dây ma túy liên tỉnh. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh ngoài vào Thanh Hóa tiêu thụ do Nguyễn Văn Kiều (SN 1989; ngụ xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu với nhiều thủ đoạn tinh vi nên đã lập án đấu tranh.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 0 giờ ngày 15-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với lực lượng CSGT bắt giữ Trần Mạnh Cường (SN 1983; ngụ phường Trần Đăng Ninh, tỉnh Ninh Bình) khi đối tượng này đang đi taxi mang ma túy từ Ninh Bình vào Thanh Hóa giao cho Nguyễn Văn Kiều.

Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 9.000 viên ma túy (dạng hồng phiến), 1 túi ketamine (tổng trọng lượng 1 kg ma túy tổng hợp).

Cảnh sát thiết lập 11 tổ công tác triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh - Ảnh 2.

Trần Mạnh Cường và Nguyễn Văn Kiều cùng tang vật thu giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Cùng thời điểm trên, 10 tổ công tác khác đồng loạt triển khai bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây gồm Nguyễn Văn Kiều; Trần Sỹ Lợi (SN 1981; ngụ phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình); Hà Thanh Kiên (SN 2003; ngụ phường Đông Tiến), Lê Xuân Long (SN 1991; ngụ phường Sầm Sơn) và Nguyễn Văn Đại (SN 1988) là các đối tượng lấy ma túy của Kiều để tiêu thụ.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng đều có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy đã cấu kết, móc nối với nhau, hoạt động khép kín.

Kẻ cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Kiều đã nhờ Trần Mạnh Cường móc nối với các đối tượng mua bán trái phép ma túy ở Ninh Bình để mua bán ma túy và vận chuyển về Thanh Hóa tiêu thụ.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

