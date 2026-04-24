HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Hà Nội

"Cánh tay nối dài"

Phan Đăng

Thực tế tại tuyến đường Nguyễn Trãi, một trong những trục giao thông huyết mạch ở Hà Nội, đã cho thấy rõ hiệu quả của công nghệ.

Việc ứng dụng flycam và camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phát hiện, xử lý vi phạm giao thông tại Hà Nội cho thấy một bước chuyển trong tư duy quản lý đô thị. Không chỉ tăng cường hiệu quả giám sát, giải pháp này còn góp phần hình thành ý thức tham gia giao thông của người dân theo hướng văn minh, kỷ cương hơn.

Thực tế tại tuyến đường Nguyễn Trãi, một trong những trục giao thông huyết mạch ở Hà Nội, đã cho thấy rõ hiệu quả của công nghệ. Khi mặt đường bị thu hẹp do thi công, việc dừng, đỗ xe sai quy định là nguyên nhân chính gây ùn tắc kéo dài. Với sự hỗ trợ của flycam và camera AI, lực lượng chức năng có thể quan sát toàn diện, phát hiện nhanh chóng hành vi vi phạm, kể cả ở vị trí khuất tầm nhìn.

Đáng chú ý là tính công bằng và minh bạch mà công nghệ mang lại. Khi mọi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi nhận và lưu trữ dữ liệu, việc xử phạt trở nên khách quan hơn, hạn chế tranh cãi hoặc tiêu cực. Hình thức phạt nguội thông qua camera không chỉ tạo sức răn đe mà còn giúp người tham gia giao thông dần hình thành thói quen tuân thủ luật lệ, ngay cả khi không có sự hiện diện của lực lượng chức năng.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa việc giám sát công nghệ và lực lượng tại chỗ đã tạo nên "2 lớp kiểm soát" hiệu quả. Trong khi hệ thống camera và flycam đảm nhận vai trò phát hiện, theo dõi liên tục thì các tổ công tác nhanh chóng tiếp cận hiện trường để xử lý vi phạm hoặc điều tiết giao thông. Sự phối hợp nhịp nhàng này giúp giảm thiểu ùn tắc, nhất là trong giờ cao điểm, đồng thời nâng cao tính chủ động trong công tác quản lý.

Để giải pháp công nghệ phát huy tối đa hiệu quả, cần nhìn nhận rằng việc xử phạt không phải là mục đích duy nhất. Đi đôi với việc tăng cường giám sát, TP Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, nhất là bố trí các điểm dừng đỗ xe hợp lý. Nhu cầu đón trả khách, dừng xe tại khu vực đông dân cư là có thật. Nếu không có phương án tổ chức giao thông phù hợp, việc xử phạt đơn thuần có thể chưa giải quyết triệt để vấn đề.

Việc mở rộng mô hình này sang các tuyến đường khác cũng cần được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng công nghệ, nguồn lực vận hành và cơ chế quản lý dữ liệu. Khi hệ thống camera kết nối với trung tâm điều hành giao thông, dữ liệu thu thập được còn có giá trị trong việc phân tích, dự báo và điều tiết giao thông lâu dài. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống giao thông thông minh trong tương lai.

Nhìn tổng thể, việc sử dụng flycam và camera AI để quản lý giao thông không chỉ là giải pháp tình thế mà còn là xu hướng tất yếu của đô thị hiện đại. Khi công nghệ trở thành "cánh tay nối dài" của lực lượng chức năng, hiệu quả quản lý được nâng cao, ý thức người dân cũng dần thay đổi theo hướng tích cực. Điều quan trọng là cần duy trì sự cân bằng giữa việc xử lý vi phạm và đáp ứng nhu cầu thực tế, từ đó hướng tới mục tiêu lâu dài: Xây dựng văn hóa giao thông văn minh, hiện đại ở thủ đô.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo