CSGT bay flycam, camera AI bắt lỗi loạt tài xế dừng đỗ xe sai quy định

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

CSGT bay flycam, camera AI bắt lỗi loạt tài xế dừng đỗ xe sai quy định

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Để xử lý các tài xế ô tô dừng, đỗ xe sai quy định, lực lượng CSGT đã sử dụng flycam, camera AI để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm

Ngày 20-4, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Thanh Xuân lập tổ công tác làm nhiệm vụ xử lý các trường hợp tài xế ô tô dừng, đỗ xe sai quy định trên đường Nguyễn Trãi.

CSGT sử dụng flycam và camera AI xử lý tài xế đỗ xe sai quy định 2026 - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT sử dụng flycam để phát hiện các trường hợp vi phạm. Ảnh: Ngọc Tiến

Theo nhà chức rách, đây là tuyến đường đang triển khai nhiều hạng mục thi công các công trình trọng điểm của thành phố, lòng đường bị thu hẹp tại nhiều vị trí để phục vụ thi công.

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông tại tuyến đường nêu trên, lực lượng chức năng đã tổ chức lắp đặt hệ thống biển báo cấm dừng, đỗ xe tại các khu vực. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ phương tiện chưa chấp hành và dừng, đỗ xe sai quy định, gây cản trở giao thông.

Để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nêu trên, CSGT đã kết hợp tuần tra xử lý trực tiếp và sử dụng cả flycam (thiết bị bay không người lái), camera AI... để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt, tránh gây ùn ứ giao thông.

Sáng 20-4, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý nhiều trường hợp dừng, đỗ xe không đúng vị trí quy định trên đường Nguyễn Trãi. Với hành vi vi phạm nêu trên, các tài xế sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

CSGT sử dụng flycam và camera AI xử lý tài xế đỗ xe sai quy định 2026 - Ảnh 2.

Tuyến đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Ngọc Tiến

Trung tá Nguyễn Việt Anh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7, cho biết quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng sẽ sử dụng các thiết bị nghiệp vụ như flycam, camera AI để ghi hình các vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, qua đó làm căn cứ xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Theo Trung tá Nguyễn Việt Anh, không chỉ xử lý vi phạm dưới lòng đường, tổ công tác còn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh buôn bán trên vỉa hè chấp hành quy định, để phương tiện đúng nơi quy định, góp phần bảo đảm đường thông, hè thoáng.

Tin liên quan

Đề xuất sửa đổi Nghị định 168: Xử phạt nặng xe ghép

(NLĐO)- Theo dự thảo, người lái ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng vẫn chở người có thu tiền, sẽ bị phạt từ 12 triệu đồng đến 14 triệu đồng.

Tạt đầu xe khác, người điều khiển và chủ xe bị xử phạt 51 triệu đồng

(NLĐO)- Từ clip của quần chúng nhân dân, lực lượng CSGT ở Thanh Hóa đã vào cuộc xử lý xe ô tô 7 chỗ có hành vi vượt, tạt đầu xe khác không đúng quy định

Cục CSGT nói gì về thông tin "tăng mức xử phạt vi phạm giao thông"?

(NLĐO)- Theo Cục CSGT, Dự thảo Nghị định 168/2024, không nâng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

vi phạm giao thông CSGT xử lý vi phạm giao thông dừng đỗ xe sai quy định
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo