Giá vàng, bạc thế giới tiếp tục "rơi" mạnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Giá vàng, bạc thế giới tiếp tục "rơi" mạnh

Anh Thư

(NLĐO) - Giá vàng, bạc tiếp tục giảm sâu vào ngày 22-10, sau đợt bán tháo mạnh nhất trong nhiều năm một ngày trước đó.

Theo Bloomberg, giá vàng giao ngay có lúc giảm tới 3%, trở về gần mức 4.000 USD/ounce. Trước đó, giá vàng giảm tới 6,3% vào ngày 21-10, mức giảm trong ngày lớn nhất trong hơn một thập kỷ.

Song song đó, giá bạc giao ngay cũng tiếp tục đà giảm sau khi ghi nhận mức giảm 8,7% ngày 21-10.

Giá vàng, bạc thế giới tiếp tục "rơi" mạnh trong ngày 22-10 - Ảnh 1.

Giá vàng và bạc tiếp tục rơi mạnh trong ngày 22-10 - Ảnh: BLOOMBERG

Theo các chuyên gia, vàng tăng vọt trước đó phần lớn do các nhà đầu tư đặt cược vào việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ thực hiện ít nhất một đợt cắt giảm lãi suất lớn vào cuối năm.

Tập đoàn tài chính Mỹ Citigroup đã cắt giảm khuyến nghị mua vàng sau đợt giảm mạnh ngày 21-10. Nhóm nghiên cứu hàng hóa của ngân hàng này dự kiến giá vàng sẽ tiếp tục ổn định ở mức khoảng 4.000 USD/ounce trong những tuần tới.

Tuy nhiên, về lâu dài, lý do cũ thúc đẩy giá vàng – như việc các ngân hàng trung ương liên tục mua vàng để giảm phụ thuộc vào đồng USD – có thể sẽ quay trở lại.

Về mặt kỹ thuật, diễn biến của giá vàng hiện tại là một sự điều chỉnh, mặc dù "là một sự điều chỉnh lớn", theo ông Nick Twidale, nhà phân tích thị trường chính tại AT Global Markets (công ty dịch vụ tài chính của Úc).

Sự sụt giảm này cũng diễn ra khi các nhà đầu tư cân nhắc về tiến triển tiềm năng trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc, sau sự gia tăng căng thẳng gần đây đã thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Hôm 21-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những bình luận khả quan về cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh này sẽ mang lại một "thỏa thuận tốt" về thương mại, song cũng thừa nhận rằng có khả năng điều đó không xảy ra.

Tin liên quan

Giá vàng thế giới tăng dữ dội

Giá vàng thế giới tăng dữ dội

(NLĐO) - Giá vàng thế giới tăng 56% từ đầu năm đến giờ do tác động của nhiều yếu tố như rủi ro địa chính trị gia tăng, các ngân hàng trung ương mua nhiều vàng.

Giá vàng và cú hích từ FED

Giá vàng thế giới hôm 2-9 có thời điểm tăng lên mức 3.578,40 USD/ounce, vượt qua kỷ lục trước đó là 3.509,90 USD/ounce hồi tháng 4.

Giá vàng tương lai cao kỷ lục sau thông tin "Mỹ áp thuế nhập khẩu vàng thỏi 1 kg"

(NLĐO) - Giá vàng tương lai ngày 8-8 có thời điểm tăng lên mức cao kỷ lục sau khi xuất hiện thông tin Mỹ áp thuế nhập khẩu với vàng thỏi 1 kg.

giá vàng thế giới vàng giảm giá bán tháo giá vàng giá vàng và bạc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo