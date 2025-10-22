Giá vàng, bạc thế giới tiếp tục "rơi" mạnh

Theo Bloomberg, giá vàng giao ngay có lúc giảm tới 3%, trở về gần mức 4.000 USD/ounce. Trước đó, giá vàng giảm tới 6,3% vào ngày 21-10, mức giảm trong ngày lớn nhất trong hơn một thập kỷ.

Song song đó, giá bạc giao ngay cũng tiếp tục đà giảm sau khi ghi nhận mức giảm 8,7% ngày 21-10.

Giá vàng và bạc tiếp tục rơi mạnh trong ngày 22-10 - Ảnh: BLOOMBERG

Theo các chuyên gia, vàng tăng vọt trước đó phần lớn do các nhà đầu tư đặt cược vào việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ thực hiện ít nhất một đợt cắt giảm lãi suất lớn vào cuối năm.

Tập đoàn tài chính Mỹ Citigroup đã cắt giảm khuyến nghị mua vàng sau đợt giảm mạnh ngày 21-10. Nhóm nghiên cứu hàng hóa của ngân hàng này dự kiến giá vàng sẽ tiếp tục ổn định ở mức khoảng 4.000 USD/ounce trong những tuần tới.

Tuy nhiên, về lâu dài, lý do cũ thúc đẩy giá vàng – như việc các ngân hàng trung ương liên tục mua vàng để giảm phụ thuộc vào đồng USD – có thể sẽ quay trở lại.

Về mặt kỹ thuật, diễn biến của giá vàng hiện tại là một sự điều chỉnh, mặc dù "là một sự điều chỉnh lớn", theo ông Nick Twidale, nhà phân tích thị trường chính tại AT Global Markets (công ty dịch vụ tài chính của Úc).

Sự sụt giảm này cũng diễn ra khi các nhà đầu tư cân nhắc về tiến triển tiềm năng trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc, sau sự gia tăng căng thẳng gần đây đã thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Hôm 21-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những bình luận khả quan về cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh này sẽ mang lại một "thỏa thuận tốt" về thương mại, song cũng thừa nhận rằng có khả năng điều đó không xảy ra.