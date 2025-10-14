Giá vàng thế giới tăng dữ dội

Ngân hàng Bank of America (BofA) của Mỹ hôm 13-10 dự báo giá vàng thế giới sẽ đạt mốc 5.000 USD/ounce vào năm 2026, trong bối cảnh các nhà đầu tư ồ ạt tìm đến kim loại quý này như một tài sản trú ẩn an toàn.

Theo trang Kitco News, Ngân hàng Societe Generale (Pháp) cùng ngày cũng cho rằng giá vàng sẽ tăng lên 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Các dự báo trên được đưa ra sau một năm bứt phá của vàng, với mức giá lần đầu tiên vượt mốc 4.000 USD/ounce vào tuần trước.

Hôm 13-10, giá vàng có thời điểm đạt mức cao kỷ lục mới 4.116,77 USD/ounce sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa “tăng thuế mạnh mẽ” đối với Trung Quốc, cáo buộc nước này “ngày càng thù địch” trong các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm.



Vàng được bán tại một cửa hàng ở TP Los Angeles - Mỹ. Ảnh: AP

Trước nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại, theo tờ New York Post, giới đầu tư đã đổ xô mua vàng, được xem là hàng rào phòng ngừa rủi ro trước lạm phát và bất ổn nhờ khả năng giữ giá trị trong khi các loại tài sản khác lao dốc.

Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục cắt giảm lãi suất càng khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn. Giới phân tích dự đoán FED sẽ giảm lãi suất 25 điểm % trong cuộc họp tháng 10 và có thêm một đợt cắt giảm nữa vào tháng 12.

Dù cảnh báo khả năng điều chỉnh giảm trong ngắn hạn, BofA vẫn dự báo đà tăng của giá vàng sẽ vẫn tiếp diễn trong năm 2026 với nhu cầu đầu tư vào vàng tăng khoảng 14%, tương đương mức tăng năm nay.

Theo trang Yahoo! Finance, giá vàng đã tăng 56% từ đầu năm đến giờ do chịu tác động của nhiều yếu tố như rủi ro địa chính trị gia tăng, các ngân hàng trung ương mua nhiều vàng, kỳ vọng ngày càng cao rằng Mỹ sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ...