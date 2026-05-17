Cao điểm tổng rà soát, phát hiện và xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật

Ngày 17-5, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM, Công an xã An Nhơn Tây bắt giữ thành công đối tượng truy nã Quách Thị Cẩm Hương (49 tuổi) để bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Thay tên đổi họ vẫn không thoát

Theo hồ sơ, trước đây Hương cư trú trên đường Đoàn Văn Bơ (quận 4 cũ). Hương bị TAND có thẩm quyền tuyên phạt 10 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Công an TPHCM truy nã Hương vào năm 2015.

Trong quá trình nắm tình hình địa bàn, Công an xã An Nhơn Tây phát hiện một phụ nữ sử dụng căn cước công dân mang tên Quách Thị Cẩm Giang để đăng ký tạm trú tại một nhà trọ trên địa bàn.

Bà Hương trốn truy nã suốt 10 năm

Qua tra cứu dữ liệu dân cư, cảnh sát khu vực nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, nghi vấn đối tượng sử dụng danh tính của người khác nhằm che giấu nhân thân.

Tổ công tác nhanh chóng triển khai xác minh, tổ chức vây bắt và khống chế thành công Quách Thị Cẩm Hương tại nhà trọ. Tại cơ quan công an, Hương thừa nhận đã sử dụng danh tính của chị ruột để lẩn trốn lệnh truy nã suốt 11 năm qua.

Kiểm tra nhiều quán ăn đêm

Khuya 16-5, Công an phường An Phú huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đồng loạt kiểm tra hành chính tại quán ăn, nhà hàng, chung cư, khu nhà trọ và các điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Công an phát hiện nhiều vi phạm trong đợt cao điểm

Lực lượng chức năng kiểm tra đăng ký kinh doanh, lưu trú, phòng cháy chữa cháy và test nhanh ma túy hơn 100 trường hợp; đồng thời kiểm tra hơn 100 hộ dân với 163 người cư trú trên địa bàn.

Qua kiểm tra, công an phát hiện một trường hợp dương tính với ma túy; nhắc nhở, giải tán 9 nhóm với 198 người tụ tập ăn nhậu khuya gây mất trật tự. Đây là hoạt động trong cao điểm làm sạch địa bàn, triệt xóa các tụ điểm phức tạp, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy vào năm 2030.

Trốn truy nã 30 năm

Cũng trong đợt cao điểm ra quân, Công an xã Phú Hòa Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vận động thành công một đối tượng bị truy nã suốt gần 30 năm ra đầu thú, qua đó thể hiện quyết tâm của lực lượng công an cơ sở trong công tác rà soát, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Bà N. tại cơ quan công an

Theo hồ sơ vụ án, năm 1995, bà N.T.N. (SN 1950) khi bán nước giải khát trước trụ sở UBND quận 5 (cũ) đã nhận môi giới mua bán nhà cho một phụ nữ. Sau khi nhận số tiền đặt cọc từ người này, bà N. không thực hiện giao dịch như thỏa thuận mà bỏ trốn khỏi địa phương, sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Ngày 5-11-1996, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Lệnh truy nã số 1015 đối với bà N.T.N. về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân”.

Trong đợt tổng rà soát dữ liệu dân cư gần đây, Công an xã Phú Hòa Đông phát hiện bà N. có dấu hiệu đang sinh sống cùng con gái tại xã Bình Mỹ (TPHCM).

Sau khi xác minh, lực lượng công an đã phối hợp với gia đình kiên trì vận động, thuyết phục, giúp bà N. nhận thức rõ hành vi vi phạm và ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Việc vận động thành công đối tượng truy nã sau nhiều năm lẩn trốn là kết quả bước đầu trong cao điểm tổng rà soát, phát hiện và xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật, góp phần làm sạch địa bàn, giữ vững an ninh trật tự và hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM an toàn, không ma túy vào năm 2030.



