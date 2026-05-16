Công an TPHCM khám xét nhiều địa điểm, thi hành lệnh bắt để tạm giam 3 người

Ngày 16-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt để tạm giam Dương Thị Yến Oanh (SN 1979), Dương Thị Yến Xuân (SN 1970) và Thạch Hiểu (SN 1979) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm".

Trong đó, đối tượng Dương Thị Yến Oanh bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt và đang bị tạm giam trong một vụ án khác.

Công an TPHCM thi hành lệnh bắt các đối tượng

Đây là một trong những chuyên án của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM khi thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo (TPHCM), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phát hiện Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng carton có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; đấu tranh nhanh, đối tượng thừa nhận đây là hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ nên Tổ công tác đã đưa về trụ sở để làm việc.

Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Dương Thị Yến Oanh là đối tượng chủ mưu, tổ chức mua bán bao bì giả nhãn hiệu một thương hiệu bột ngọt uy tín để cung cấp cho Thạch Hiểu sử dụng vào việc sản xuất bột ngọt giả.

Xuân tham gia với vai trò giúp sức, thực hiện việc cất giấu, giao nhận bao bì và nhận tiền từ hoạt động tiêu thụ hàng giả.

Khám xét 3 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ 305 gói bột ngọt giả thành phẩm nhãn hiệu một thương hiệu uy tín; hơn 23.000 bao bì giả các loại (dùng để đóng gói tương đương một lượng khủng bột ngọt giả đưa ra thị trường nếu không bị phát hiện).

Ngoài ra, công an còn thu giữ khoảng 70kg bột ngọt nguyên liệu; cùng nhiều tang vật, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất như cân điện tử, máy ép nhiệt, dụng cụ sang chiết, đóng gói và các tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã thu mua bột ngọt trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường, sau đó sang chiết, đóng gói vào bao bì giả nhãn hiệu một thương hiệu bột ngọt uy tín để đưa ra tiêu thụ tại các cửa hàng, tạp hóa trên địa bàn TPHCM.

Bước đầu xác định các đối tượng đã sản xuất, tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả, thu lợi bất chính đặc biệt lớn.