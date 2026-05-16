Công an TPHCM bắt tên cướp sau 30 phút nhận tin báo

Ngày 16-5, Công an Phường Bình Trị Đông (TPHCM) cho biết đã bắt giữ Trần Song Toàn (SN 1995) về hành vi cướp giật tài sản. Vụ việc được khám phá nhanh chỉ sau chưa đến 30 phút từ khi tiếp nhận tin báo.
Cụ thể, khoảng 3 giờ ngày 16-5, chị T.T.T.V (SN 2003) chạy xe máy lưu thông trên Tỉnh lộ 10 theo hướng từ đường An Dương Vương về đường Lê Đình Cẩn (TPHCM).
Khi chị V. di chuyển đến trước số 338 Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, thì bất ngờ bị Trần Song Toàn chạy xe gắn máy chạy từ phía sau vượt lên, áp sát.
Clip công an lấy lời khai Trần Song Toàn
Toàn đã giật điện thoại di động để trong túi áo khoác của nạn nhân rồi tăng ga tẩu thoát.
Đến khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, chị V. đến Công an phường Bình Trị Đông trình báo vụ việc.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Phường Bình Trị Đông đã khẩn trương triển khai truy xét, bắt giữ đối tượng vào lúc 4 giờ cùng ngày.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi lưu thông vào khung giờ khuya, hạn chế để điện thoại, tài sản có giá trị ở vị trí dễ bị đối tượng lợi dụng cướp giật; đồng thời cần nâng cao cảnh giác khi di chuyển trên các tuyến đường vắng người.
Khi xảy ra vụ việc, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng.
