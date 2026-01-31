Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa thông báo nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ thành phố huyền thoại – Đà Nẵng (The Legend City Danang) đã đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh, mở bán.

Theo đó, tổng số nhà ở đủ điều kiện được bán tại dự án là 800 căn hộ chung cư. Dự án được triển khai trên khu đất A20, đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải, nằm cạnh cầu Rồng bên sông Hàn. Chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV VIPICO. Khối chung cư của dự án có quy mô 3 tầng hầm và 29 tầng nổi, kể cả tầng tum.

Dự án The Legend City Danang nằm cạnh cầu Rồng

Về pháp lý, Sở Xây dựng cho biết căn cứ hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp và ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, dự án đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai theo Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của dự án hiện được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam.

The Legend City Danang quy mô 29 tầng nổi, được phép mở bán 800 căn hộ chung cư

Trường hợp dự án hoặc nhà ở đang thế chấp mà có nhu cầu bán, chủ đầu tư phải thực hiện giải chấp một phần hoặc toàn bộ trước khi ký hợp đồng mua bán với khách hàng theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH MTV VIPICO chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của toàn bộ thông tin liên quan dự án; đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có), bảo đảm dự án luôn đáp ứng các điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Về phương thức thanh toán, lần thanh toán đầu tiên không quá 30% giá trị hợp đồng, bao gồm tiền đặt cọc. Các lần tiếp theo phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở và không quá 95% khi người mua chưa được cấp giấy chứng nhận.