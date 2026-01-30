HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xã ở Đà Nẵng đưa vào vận hành chợ hàng chục tỉ đồng

Trần Thường

(NLĐO) – Chợ Chiên Đàn nằm trong dự án Khu phố chợ Chiên Đàn ở TP Đà Nẵng vừa được đưa vào hoạt động sau khoảng thời gian "đắp chiếu".

Sáng 30-1, UBND xã Chiên Đàn (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ khai trương, đưa vào vận hành chợ Chiên Đàn nhằm phục vụ nhu cầu mua bán của người dân và tiểu thương trên địa bàn.

Chợ Chiên Đàn được xây dựng với quy mô 2 tầng, tổng diện tích khoảng 1.400 m², kinh phí đầu tư hơn 30 tỉ đồng.

Chợ Chiên Đàn ở Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động phục vụ tiểu thương - Ảnh 1.

Chợ Chiên Đàn

Công trình nằm trong dự án Khu phố chợ Chiên Đàn có diện tích 9,8 ha, tổng mức đầu tư hơn 160 tỉ đồng, do Công ty CP Địa ốc NewLand Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Trước đó, chợ đã được xây dựng hoàn thiện nhưng vướng một số thủ tục nên chưa được bàn giao cho địa phương đưa vào hoạt động, rơi vào tình trạng "đắp chiếu" trong khi chợ cũ đã xuống cấp.

Chợ Chiên Đàn ở Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động phục vụ tiểu thương - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn phát biểu tại buổi lễ

Ông Lê Văn Ninh – Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn – cho biết ngay sau khi được thành lập và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ đầu tháng 7-2025, xã Chiên Đàn xác định việc sớm ổn định đời sống nhân dân, tháo gỡ các khó khăn về an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó việc đưa chợ Chiên Đàn vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Sau thời gian tập trung phối hợp hoàn thiện các thủ tục pháp lý và điều kiện vận hành, chợ Chiên Đàn đã đủ điều kiện khai trương, đáp ứng nguyện vọng của hơn 200 tiểu thương và giải quyết những kiến nghị kéo dài nhiều năm tại khu vực chợ cũ.

Chợ Chiên Đàn ở Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động phục vụ tiểu thương - Ảnh 3.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương, đưa vào vận hành chợ Chiên Đàn

Theo ông Ninh, chợ mới không chỉ tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn, văn minh cho tiểu thương mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại – dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Chợ Chiên Đàn ở Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động phục vụ tiểu thương - Ảnh 4.

Ông Thái Bình, Bí thư Đảng ủy xã Chiên Đàn kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán của các tiểu thương ở chợ Chiên Đàn

Lãnh đạo xã Chiên Đàn đề nghị chủ đầu tư tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ sở vật chất; các đơn vị quản lý vận hành nghiêm túc, hỗ trợ tiểu thương hoàn tất thủ tục kinh doanh, thuế để hoạt động đúng quy định.

Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn cũng kêu gọi tiểu thương và người dân chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng văn hóa chợ văn minh, thân thiện; đồng thời gửi lời cảm ơn các sở, ngành của tỉnh Quảng Nam trước đây và TP Đà Nẵng hiện nay đã hỗ trợ để dự án sớm đi vào hoạt động.

