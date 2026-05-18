Gần 18 giờ chiều 18-5, các phương tiện đầu tiên chính thức lăn bánh từ nút giao Võ Nguyên Giáp vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đánh dấu thời điểm đoạn tuyến cuối cùng của dự án được đưa vào khai thác toàn tuyến.

Các xe di chuyển vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Việc thông xe toàn tuyến góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy giao thương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng thời, góp phần khép kín trục giao thông chiến lược và giảm áp lực cho Quốc lộ 51 vốn thường xuyên ùn tắc.

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Đồng Nai (chủ đầu tư), phạm vi tổ chức thông xe tạm của dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bắt đầu từ Km0+000 (điểm kết nối với đường Võ Nguyên Giáp) đến Km16+000 (điểm đầu dự án thành phần 2 tại phường Long Thành, TP Đồng Nai) với tổng chiều dài 16km.

Giai đoạn khai thác tạm, tuyến cao tốc chỉ phục vụ xe ô tô dưới 9 chỗ, đồng bộ với phương án tổ chức giao thông của dự án thành phần 2 và 3 (đã khai thác từ ngày 29/4).

Các loại phương tiện khác hiện chưa được phép lưu thông trên tuyến. Tốc độ khai thác tạm thời được quy định tối đa 80km/giờ và tối thiểu 60km/giờ nhằm bảo đảm an toàn trong điều kiện một số hạng mục vẫn đang tiếp tục hoàn thiện.

Theo chủ đầu tư, việc thông xe hiện nay là phương án khai thác tạm trong quá trình hoàn thiện tổng thể dự án để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Hiện tuyến chính và hệ thống an toàn giao thông hoàn thành, trong khi một số hạng mục phụ trợ như đường gom, hạ tầng kỹ thuật, công trình hoàn thiện vẫn tiếp tục được triển khai theo kế hoạch và hoàn thành cuối tháng 6.

Đường dẫn vào cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu giao với đường Võ Nguyên Giáp

Đối với tổ chức giao thông kết nối dân cư hai bên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại Km4+443 (đường Hàm Nghi) như sau: tất cả các phương tiện lưu thông theo hướng từ khu dân cư Thiên Bình trên đường Hàm Nghi ra Quốc lộ 51. Di chuyển trên đường Hàm Nghi đi vào đường song hành bên trái cầu vượt ngang, rẽ trái vào đường gom của dự án, tiếp tục đi dọc tuyến khoảng 0,6km đến đường số 6 (Khu công nghiệp Tam Phước), sau đó rẽ phải để ra Quốc lộ 51 và tổ chức lưu thông theo chiều ngược lại tương tự. Phương án lưu thông qua khu vực cầu vượt ngang Km6+154 (đường Phùng Hưng) cụ thể như sau: đối với các phương tiện lưu thông theo hướng từ Trảng Bom trên đường Phùng Hưng ra Quốc lộ 51: Lưu thông đến Km1+600 đường Phùng Hưng rẽ vào đường số 3 (Khu công nghiệp Tam Phước); tiếp tục lưu thông khoảng 1,2km đến đường số 6 (Khu công nghiệp Tam Phước), sau đó di chuyển ra Quốc lộ 51.



