Điều chỉnh hướng tuyến 2 cầu vượt khi thông xe đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Điều chỉnh hướng tuyến 2 cầu vượt khi thông xe đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Cầu vượt Hàm Nghi và Phùng Hưng tại phường Tam Phước đến tháng 6 mới đưa vào sử dụng, chủ đầu tư điều chỉnh hướng tuyến tại hai khu vực này

17 giờ hôm nay (18-5) bắt đầu tổ chức thông xe 16 km Dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn từ nút giao Võ Nguyên Giáp đến nút giao Long Thành.

Dự án thành phần 2 và 3 đã được đưa vào khai thác từ ngày 29-4. Khi đoạn còn lại hoàn thành, toàn tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức thông xe.

Điều chỉnh hướng tuyến 2 cầu vượt khi thông xe cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu - Ảnh 1.

17 giờ hôm nay thông xe đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu qua Đồng Nai

Trong giai đoạn đầu khai thác chỉ cho xe ô tô con dưới 9 chỗ ngồi di chuyển trên tuyến đường cao tốc (đồng bộ với Dự án thành phần 2, 3). Chưa tổ chức lưu thông đối với các loại phương tiện khác. Tốc độ khai thác tạm thời: Tốc độ tối đa 80 km/h; tốc độ tối thiểu 60 km/h.

Việc tổ chức thông xe hiện nay là phương án khai thác tạm thời trong quá trình hoàn thiện dự án nhằm phục vụ nhu cầu lưu thông của người dân. Hiện nay, tuyến chính và hệ thống an toàn giao thông đã hoàn thành; riêng các hạng mục đường đầu cầu vượt ngang, đường gom và một số hạng mục phụ trợ khác vẫn đang tiếp tục được triển khai thi công, hoàn thiện theo kế hoạch.

Đối với tổ chức giao thông kết nối dân cư hai bên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại Km4+443 (đường Hàm Nghi) và tại Km6+154 (đường Phùng Hưng).

Phương án lưu thông qua khu vực cầu vượt ngang Km4+443 (đường Hàm Nghi) như sau: Tất cả các phương tiện lưu thông theo hướng từ khu dân cư Thiên Bình trên đường Hàm Nghi ra Quốc lộ 51.

Di chuyển trên đường Hàm Nghi đi vào đường song hành bên trái cầu vượt ngang, rẽ trái vào đường gom của dự án, tiếp tục đi dọc tuyến khoảng 0,6 km đến đường số 6 (Khu Công nghiệp Tam Phước), sau đó rẽ phải để ra Quốc lộ 51 và tổ chức lưu thông theo chiều ngược lại tương tự.

Phương án lưu thông qua khu vực cầu vượt ngang Km6+154 (đường Phùng Hưng) như sau: Đối với các phương tiện lưu thông theo hướng từ Trảng Bom trên đường Phùng Hưng ra Quốc lộ 51, lưu thông đến Km1+600 đường Phùng Hưng rẽ vào đường số 3 (Khu Công nghiệp Tam Phước).

Tiếp tục lưu thông khoảng 1,2 km đến đường số 6 (Khu Công nghiệp Tam Phước), sau đó di chuyển ra Quốc lộ 51.


Tin liên quan

Từ 17 giờ ngày 18-5, đường cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu thông xe toàn tuyến

Từ 17 giờ ngày 18-5, đường cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu thông xe toàn tuyến

(NLĐO)- Việc tổ chức thông xe tạm được triển khai nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giảm áp lực giao thông

Cao tốc kết nối, thủ phủ du lịch phía Nam đón tin vui

Việc cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thông xe toàn tuyến trước ngày 18-5 tới sẽ giúp khu vực Vũng Tàu đón thêm dòng khách du lịch và dòng vốn đầu tư.

Cận cảnh toàn tuyến đường cao tốc nối TP Đồng Nai với TPHCM trước ngày thông xe

(NLĐO)- Đơn vị thi công đang chạy nước rút hoàn thiện 16 km còn lại tuyến đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu để thông xe toàn tuyến trước ngày 18-5

đường cao tốc TPHCM phương tiện cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu thông xe thành phố đồng nai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo