Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thay đổi quy mô, thêm nút giao

UBND TP HCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (đoạn qua Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), với sản lượng thi công đạt hơn 97% - Ảnh: BÍCH NGỌC

Bổ sung nút giao, quản lý thông minh

Theo đó, dự án bổ sung nút giao khác mức liên thông với đường ĐT.991 (đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao), hệ thống quản lý giao thông thông minh, trạm thu phí và công trình kiểm soát tải trọng xe.

Trong đó, nút giao với đường ĐT.991 thiết kế dạng hoa thị hoàn chỉnh, có nhánh ưu tiên và cầu vượt với vận tốc thiết kế 60 km/h, bề rộng mặt cắt ngang 44 m, kết cấu nhịp bằng dầm Super-T liên hợp bản mặt cầu bê tông cốt thép, mố trụ cầu bê tông cốt thép trên nền móng cọc khoan nhồi. Hệ thống các nhánh rẽ tại nút giao được điều chỉnh cụ thể như sau:

Các nhánh rẽ phải (N1, N4, N7, N10) có vận tốc thiết kế 60 km/giờ, trong đó nhánh N1 quy mô 2 làn xe, bề rộng 9,5–11,5 m; các nhánh còn lại 1 làn xe, bề rộng 6–8 m.

Nhánh rẽ trái (N3, N6, N9) thiết kế vận tốc 40 km/giờ, 1 làn xe, bề rộng 6–8 m.

Cầu vượt rẽ trái từ cảng Cái Mép - Thị Vải đến Biên Hòa (N12) quy mô 2 làn xe, bề rộng 9,5–11,5 m, vận tốc 60 km/giờ, kết cấu nhịp bằng dầm Super-T liên hợp bản mặt cầu bê tông cốt thép, mố trụ bê tông cốt thép trên nền móng cọc khoan nhồi.

Điều chỉnh sử dụng đất

Dự án được triển khai tại xã Châu Pha và các phường Long Hương, Tam Long, Tân Thành, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 166,94 ha, trong đó bao gồm 137,82 ha đã thu hồi và dự kiến bổ sung 29,12 ha.

Nhóm dự án thuộc nhóm A, loại công trình đường bộ cao tốc, cấp I, thực hiện 2 bước thiết kế với tổng mức đầu tư hơn 7.215 tỉ đồng. Các nội dung không đề cập giữ nguyên theo Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 15-12-2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư điều chỉnh và trung thực về nội dung, kết quả tính toán của hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Dự án sẽ được tổ chức triển khai theo ý kiến của Sở Xây dựng, đảm bảo các yếu tố kinh tế - kỹ thuật, kết nối đồng bộ với các công trình liên quan, thuận lợi cho thi công, bảo đảm an toàn giao thông, lao động, môi trường và công trình lân cận.

UBND TPHCM cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Công an Thành phố, UBND các phường, xã nơi dự án được triển khai để phối hợp thực hiện.