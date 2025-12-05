HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã nối mạch giữa TPHCM và Đồng Nai

Ngọc Giang

(NLĐO)- Việc đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua TPHCM và Đồng Nai nối mạch tạo tiền đề để toàn dự án sớm hoàn thành và đưa vào khai thác

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Đã nối mạch giữa TP HCM và Đồng Nai - Ảnh 1.

Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (đoạn qua Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), với sản lượng thi công đạt hơn 97% và mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 12-2025. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm được Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, nhằm sớm đưa tuyến cao tốc kết nối vùng Đông Nam Bộ vào khai thác đồng bộ. Hình ảnh: Dự án thành phần 3 của TP HCM và thành phần 2 của tỉnh Đồng Nai đã nối liền nhau

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Đã nối mạch giữa TP HCM và Đồng Nai - Ảnh 2.

Dài 19,5 km, tổng mức đầu tư hơn 7.216 tỉ đồng, dự án thành phần 3 đã được thông xe kỹ thuật từ ngày 19-4-2025, trở thành đoạn tuyến có ý nghĩa chiến lược ở phía Đông TPHCM. Tuyến đường không chỉ mở lối ra cụm cảng Cái Mép - Thị Vải mà còn giữ vai trò kết nối nhịp giữa Biên Hòa và Vũng Tàu.

VIDEO: Nối mạch cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giữa TPHCM và Đồng Nai

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Đã nối mạch giữa TP HCM và Đồng Nai - Ảnh 3.

Hiện nay, phần đường chính của dự án đã hoàn thiện lớp mặt bê tông nhựa, hệ thống sơn kẻ, dải phân cách và hàng rào bảo vệ. Các mũi thi công đang tập trung vào hệ thống chiếu sáng, an toàn giao thông, cùng việc hoàn thiện tổ chức giao thông tại nút Hội Bài - Phước Tân và Quốc lộ 56.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Đã nối mạch giữa TP HCM và Đồng Nai - Ảnh 4.

Theo Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu, công tác giải phóng mặt bằng cho phần diện tích chính đã hoàn thành 100%. Những phần diện tích bổ sung tại phường Tam Long, phường Tân Thành, xã Châu Pha và khu vực nút giao Mỹ Xuân - Ngãi Giao đang được các địa phương khẩn trương kiểm kê, lập phương án bồi thường để bàn giao mặt bằng trong thời gian sớm nhất.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Đã nối mạch giữa TP HCM và Đồng Nai - Ảnh 5.

Hệ thống cầu trên tuyến cũng tiến sát đích. Toàn bộ 4 cầu chính đã hoàn thành; trong 7 cầu vượt ngang, 5 cầu đã xong, 2 cầu tại Km42+167 và Km46+504 đang được đẩy nhanh thi công bản mặt cầu và đường đầu cầu để kịp hoàn tất trong tháng 12-2025. Các tuyến đường gom đạt hơn 95% khối lượng. Hình ảnh đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đang được gấp rút thi công

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Đã nối mạch giữa TP HCM và Đồng Nai - Ảnh 6.

Tiến độ dự án (không bao gồm nút giao được bổ sung và cầu vượt ngang) đảm bảo hoàn thành công tác hiện trường trước ngày 15-12. Tiến độ thực hiện các hạng mục còn lại của dự án đảm bảo hoàn thành trước ngày 31-12.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Đã nối mạch giữa TP HCM và Đồng Nai - Ảnh 7.

Điểm nhấn quan trọng là việc dự án thành phần 3 đã thông xe kỹ thuật từ tháng 4, giúp tạo "đường mở" để dự án thành phần 2 qua địa bàn Đồng Nai - hiện đạt hơn 70% sản lượng có thể nối liền mạch. Từ khu vực Long Thành đến ranh giới TPHCM, tuyến cao tốc đã cơ bản nối thông, chờ hoàn thiện những mét thảm nhựa cuối cùng trên đoạn qua Đồng Nai để hình thành trục di chuyển liên tục từ Biên Hòa đến Bà Rịa.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Đã nối mạch giữa TP HCM và Đồng Nai - Ảnh 8.

Khi hoàn thành toàn tuyến, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu sẽ giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 51, rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM -Đồng Nai đến sân bay Long Thành và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải tạo động lực phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

