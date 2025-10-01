Cao tốc TP HCM - Mộc Bài: Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu bảo đảm tiến độ thông xe

Ngày 1-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng các Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Xuân Cường và Bùi Minh Thạnh khảo sát dự án đường Vành đai 3, cao tốc TP HCM - Mộc Bài, quỹ đất tái định cư và làm việc với các địa phương về công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND TP HCM thị sát Dự án Vành đai 3 TP HCM (vị trí cầu Bình Gửi), xã Bình Mỹ, TP HCM

Thực trạng nhiều gói thầu chính

Báo cáo tại khu vực Vòng xoay Dự án Vành đai 3 TP HCM với đường Hà Duy Phiên (vị trí cầu Bình Gửi), xã Bình Mỹ, TP HCM. Ban Giao thông TP HCM (chủ đầu tư dự án) cho biết dự án Vành đai 3 dài 76,34 km, đi qua TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh tổng vốn đầu tư hơn 75.378 tỉ đồng, gồm 8 dự án thành phần. Công tác giải phóng mặt bằng đạt 100%, các gói thầu chính đã triển khai với sản lượng đạt từ trên 45% đến gần 82%. Dự kiến 24,1 km sẽ thông xe ngày 19-12-2025, toàn tuyến hoàn thành ngày 30-6-2026.

Nhu cầu cát đắp nền của gói thầu DATP1 là 5,6 triệu m³, đã huy động 3,4 triệu m³; còn thiếu 2,2 triệu m³ được bổ sung từ 16 mỏ tại Vĩnh Long, Đồng Tháp. Nhu cầu đá xây dựng 2,5 triệu m³, mới huy động 0,95 triệu m³, còn thiếu 1,55 triệu m³ từ 9 mỏ.

Tại khu vực Bình Dương trước đây, gói thầu DATP5 dài 11,3 km đang chậm do thẩm định hồ sơ kéo dài, mưa nhiều và thiếu vật liệu.

Tuyến Vành đai 3 đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng và giải quyết vấn đề thiếu cát đắp nền

Chi trả bồi thường 100% trong tháng 12-2025

Tiếp đến đoàn công tác tổ chức cuộc họp kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 3, cao tốc TP HCM - Mộc Bài; các dự án, quỹ đất bố trí tái định cư cho các dự án và làm việc với các phường xã có liên quan về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tại UBND xã Nhuận Đức.

Chủ tịch UBND TP HCM phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu cuộc họp, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khẳng định phát triển hạ tầng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, song nhiều dự án hiện chậm, nhất là tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc TP HCM - Mộc Bài.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm báo cáo tại cuộc họp

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho biết đoạn TP XL1 cao tốc Mộc Bài sẽ khởi công tháng 11-2025 bằng vốn đầu tư công; phần BOT đã duyệt, đang chọn nhà đầu tư.

Riêng tỉnh Tây Ninh có chi phí bồi thường tăng 2.100 tỉ đồng, đề nghị TP HCM hỗ trợ theo Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội, trong khi đó, tiến độ bồi thường tại TP HCM hiện chậm, có thể ảnh hưởng mốc khởi công. Do đó các địa phương cần khẩn trương chi trả, không phụ thuộc hoàn toàn vào xây dựng khu tái định cư. Một số xã tại huyện Củ Chi cũ và Tây Ninh đã niêm yết, chuẩn bị chi trả từ tháng 10 đến 12.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường cho biết cao tốc TP HCM - Mộc Bài là dự án trọng điểm quốc gia, hiện có chậm nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, bảo đảm khai thác năm 2027.

Ông Bùi Xuân Cường thông tin gói thầu rà phá bom mìn đã khởi công, cầu vượt Tỉnh lộ 8 sẽ khởi công tháng 11-2025, các gói còn lại vào quý I-2026. Khu tái định cư diện tích 22 ha với 805 nền dự kiến bàn giao tháng 6-2026.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh yêu cầu đẩy mạnh giải phóng mặt bằng

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh giải phóng mặt bằng là khâu quyết định, cần họp hằng tuần, áp dụng chính sách tạm cư, thuê nhà để đẩy nhanh bàn giao.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được kết luận, các gói thầu chính sẽ khởi công quý I-2026. Giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính làm chậm tiến độ đầu tư công. UBND TP sẽ phối hợp Tây Ninh trong công tác bồi thường.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các xã phải khẩn trương củng cố ban chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng, lựa chọn cán bộ có uy tín, biết vận động nhân dân. Tháng 10 và tháng 11 phải hoàn thành phương án đền bù, tháng 12-2025 phấn đấu đạt 100% đồng thuận.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu không chia nhỏ gói thầu, giao cho nhà thầu đủ năng lực để bảo đảm tiến độ. Đồng thời giao Công an TP kiểm soát chặt địa bàn, ngăn chặn hiện tượng "cò hồ sơ, cò khiếu nại" gây nhiễu loạn.

Về giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khi đã có phương án, dự toán và dân đã đồng tình thì triển khai làm việc với Kho bạc Nhà nước để chi tiền ngay, rút gọn thời gian không để chờ đợi. Về tái định cư, phải lo chỗ ở trước cho người dân, hỗ trợ tạm cư, tiền thuê chỗ ở tạm trong thời gian chờ cấp nền xây nhà.

Về Vành Đai 3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được yêu cầu chủ đầu tư nhà thầu và các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo cuộc họp trước đó của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ngày 25-9 vừa qua.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được yêu cầu chi trả 100% bồi thường trong tháng 12-2025, thành lập tổ tuyên truyền, chống tình trạng "cò đất", "cò bồi thường".

Trước đó tại cuộc họp ngày 25-9, Phó Thủ Tướng Mai Văn Chính nhiều lần nhấn mạnh Vành đai 3 là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược với vùng kinh tế phía Nam. Ông đánh giá cao việc huy động vật liệu từ các tỉnh miền Tây, song lưu ý tiến độ di dời điện cao thế còn chậm.

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn tất di dời trong tháng 10-2025, nghiên cứu phương án đầu tư nút giao Tân Vạn và tăng tốc đoạn DATP5 để kịp thông xe ngày 19-12-2025.