Cấp bách có hướng dẫn kiểm tra thực phẩm nhập khẩu, đảm bảo thông quan hàng hoá

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 58 truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại cuộc họp ngày 2-2 về triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm.

Do vướng quy định kiểm dịch nên xe chở khoai mì chưa thể thông quan tại Cửa khẩu Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh) chiều ngày 30-1. Ảnh: Báo Tây Ninh

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long kết luận Nghị định số 46 được Chính phủ ban hành sau quá trình nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đánh giá chính sách kỹ lưỡng, có sự đồng thuận rất cao của các bộ, ngành và với phương châm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý an toàn thực phẩm, bảo đảm tốt nhất sức khỏe người dân.

Nội dung Nghị định đáp ứng yêu cầu quản lý, trong đó đã quy định rõ về nội dung cũng như về trình tự, thủ tục thực hiện. Các bộ, cơ quan liên quan, UBND tỉnh, thành cần nghiên cứu kỹ các quy định của Nghị định, nhất là những quy định mới, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả trong lĩnh vực, phạm vi, địa bàn quản lý.

Trong những ngày đầu triển khai thực hiện Nghị định, đã xuất hiện vướng mắc trong tổ chức thực thi các quy định mới về kiểm tra nhà nước đối với một số nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các địa phương đã chủ động phối hợp chặt chẽ, làm việc xuyên ngày nghỉ, có biện pháp xử lý phù hợp, tháo gỡ kịp thời vướng mắc và đến nay đã căn bản giải tỏa được tình trạng ách tắc trong việc kiểm tra nhà nước tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan các loại nông sản thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Nhiệm vụ và yêu cầu cấp bách đặt ra là phải có hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 46 bảo đảm khả thi, thông quan hàng hóa kịp thời, thông suốt, tuyệt đối không để ách tắc.

Trên cơ sở dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 46 về kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Y tế chuẩn bị, các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ tham gia trực tiếp, có ý kiến cụ thể để Bộ Y tế hoàn chỉnh, ban hành ngay trong ngày 2-2.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan rà soát, có văn bản hướng dẫn riêng về một số nội dung đặc thù thực hiện kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc lĩnh vực được phân công quản lý, ban hành trong ngày 2-2.

Ngay trong chiều 2-2, Phó Thủ tướng cho biết các bộ ngành liên quan đã chủ trì Hội nghị trực tiếp và trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về hướng dẫn triển khai Nghị định, giải đáp, làm rõ các vấn đề nổi lên, nhất là việc triển khai các quy định mới, xử lý ngay các vướng mắc.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng có đường dây nóng, bố trí nhân lực trực thường xuyên, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý kịp thời các vướng mắc có thể phát sinh.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế tổng hợp và báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 về tình hình và việc xử lý các vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị định số 46 và đề xuất các giải pháp cụ thể.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay việc giao nhiệm vụ kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định và chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm, bảo đảm có đủ cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước theo Nghị định 46.

Với các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các thông tư hướng dẫn theo trình tự thủ tục rút gọn, bảo đảm thực hiện đúng, có hiệu quả Nghị định số 46. Việc này, theo Phó Thủ tướng, cần hoàn thành trước ngày 5-2. Bộ Y tế được giao tổng hợp, báo cáo kiến nghị, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng khi có vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước đó, do vướng mắc trong quá trình thực thiện Nghị định 46, nhiều xe chở nông sản đã bị ách tắc tại các cửa khẩu, khiến doanh nghiệp lo ngại khi đang vào cao điểm Tết Nguyên đán.