Chờ hướng dẫn Nghị định 46, hơn 1.300 xe nông sản ách tắc tại cửa khẩu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chờ hướng dẫn Nghị định 46, hơn 1.300 xe nông sản ách tắc tại cửa khẩu

Minh Chiến

(NLĐO)- Hơn 1.300 phương tiện chở nông sản tươi sống, thực phẩm chưa có kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm để được thông quan hàng hóa.

Ngày 31-1, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết theo thống kê nhanh của cơ quan này, chỉ tính riêng ngày 30-1, tại các cửa khẩu biên giới đường bộ, đường thủy hiện đang ách tắc hơn 1.300 phương tiện (xe, ghe thuyền) chở nông sản tươi sống, thực phẩm chưa có kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) để được thông quan hàng hóa.

Chờ hướng dẫn Nghị định 46, hơn 1.300 xe nông sản ùn tắc tại cửa khẩu - Ảnh 1.

Do vướng quy định kiểm dịch nên xe chở khoai mì chưa thể thông quan tại Cửa khẩu Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh) chiều ngày 30-1. Ảnh: Báo Tây Ninh

Việc ách tắc hàng hóa tại các cửa khẩu do liên quan đến các vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26-1-2026 của Chính phủ hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm.

Cụ thể, tại cửa khẩu quốc tế Kim Thành (tỉnh Lào Cai), có khoảng 300 xe nông sản tươi sống (rau, củ quả) và hàng bánh kẹo chưa có kết quả kiểm tra ATTP để được thông quan hàng hóa.

Tại cửa khẩu Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai), có 251 xe chở mặt hàng sắn, chuối chưa có kết quả kiểm tra ATTP. Tại một số cửa khẩu khác, số lượng hàng hóa là thực phẩm bị ùn tắc như sau: Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) 50 xe, Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp) 100 xe, Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) 200 ghe thuyền, Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp) 200 ghe thuyền, Tịnh Biên 200 xe…

Theo Cục Hải quan, việc chưa thực hiện thông quan được các hàng hóa nêu trên do các đơn vị thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 46 đã tạm ngưng cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm cho các lô hàng thực phẩm nhập khẩu có nguồn gốc từ thực vật và động vật.

Mặc dù Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP có quy định chuyển tiếp đối với việc tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm, cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu, tuy nhiên không có điều khoản chuyển tiếp đối với trình tự kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu để làm cơ sở ban hành thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu.

Cục Hải quan nêu rõ, hàng hóa là thực phẩm nhập khẩu qua các cửa khẩu, đặc biệt là các cửa khẩu biên giới chủ yếu là hàng nông sản, hoa quả tươi sống, dễ hư hỏng hoặc bánh kẹo, thực phẩm có hạn sử dụng ngắn ngày.

Do đó, nếu không được thông quan ngay trong ngày sẽ gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp, kéo theo các chi phí lưu công, lưu bãi, phạt do đình trệ giao hàng,… sẽ gây khó khăn và thiệt hại cho doanh nghiệp.

Mặt khác, nguy cơ gây ách tắc tại cửa khẩu do không giải phóng hàng hóa, phương tiện cũng tiềm ẩn các nguy cơ gây mất an toàn, an ninh khu vực biên giới, đặc biệt là trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán.

Do vậy, để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, ngày 31-1, Cục Hải quan đã có công văn hỏa tốc kiến nghị Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (với vai trò là cơ quan quản lý an toàn thực phẩm theo lĩnh vực được giao) sớm có hướng dẫn để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trên, hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp, tránh ách tắc hàng hóa gây mất an toàn, an ninh tại cửa khẩu.

Đồng thời, chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực tăng cường ứng trực, kịp thời thực hiện thủ tục thông quan ngay khi các bộ chuyên ngành có biện pháp tháo gỡ các vướng mắc nêu trên.

Tin liên quan

Nông sản khó thông quan theo quy định mới: Bộ Y tế đề nghị phối hợp tháo gỡ

Nông sản khó thông quan theo quy định mới: Bộ Y tế đề nghị phối hợp tháo gỡ

(NLĐO) - Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tháo gỡ vướng mắc khi triển khai Nghị định 46 về an toàn thực phẩm, tránh ảnh hưởng hoạt động xuất nhập khẩu nông sản.

Tìm cách gỡ ùn tắc nông sản ở cửa khẩu

Các bộ, ngành và địa phương sẽ trực 24/7 để tìm mọi biện pháp phù hợp, tăng cường giải phóng hàng ùn ứ

Tháo gỡ "điểm nghẽn" liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản

(NLĐO)- Liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản được xem là giải pháp then chốt giúp phát triển bền vững, nâng giá trị sản phẩm và ổn định đầu ra cho nông dân

thông quan hàng hóa an toàn thực phẩm nông sản Cục Hải quan Luật an toàn thực phẩm nông sản ách tắc tại cửa khẩu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo