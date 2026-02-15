Tết ở nơi đầu sóng: Hành trình đến với Trường Sa

Giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 do đại tá Lê Văn Tú - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng làm trưởng đoàn, xuất phát trên tàu KN 466 (Chi đội Kiểm ngư số 4) lên đường kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống khai thác IUU, kết hợp thăm, chúc Tết các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Đặc khu Trường Sa.

Các cán bộ, chiến sĩ trên tàu luôn sẵn sàng hỗ trợ ngư dân

Lần đầu tiên đón Tết xa nhà, chiến sĩ trẻ Nguyễn Minh Thương đang làm nhiệm vụ trên tàu CSB 6007 chia sẻ: Tết ở đây không rộn ràng như ở quê. Không có pháo hoa, không có chợ xuân tấp nập, chỉ có biển, gió và những cán bộ, chiến sĩ sát cánh bên nhau.

"Em rất vinh dự và tự hào khi được thực hiện nhiệm vụ cao cả nơi tuyến đầu để giữ bình yên cho đất liền đón Tết nên tất cả mọi việc cá nhân em gác lại phía sau. Ở đây, mỗi ca trực đều là trách nhiệm. Còn những người lính như chúng em đứng gác là còn Trường Sa bình yên" - chiến sĩ trẻ Nguyễn Minh Thương bộc bạch.

Mùa xuân nơi Trường Sa không đến bằng lịch treo tường, mà đến từ những điều rất đỗi đời thường. Từng cành mai nhỏ được nâng niu trước boong tàu, nồi bánh chưng gói vội trong tiếng cười của các chiến sĩ, hay cuộc gọi ngắn ngủi về đất liền đủ để nghe giọng người thân rồi lại vội vàng cất máy, trở về với ca trực giữa trùng khơi.

Thuyền trưởng tàu CSB 6007 Đỗ Văn Đại cho biết dù điều kiện thời tiết trên biển những ngày giáp Tết diễn biến phức tạp, đơn vị vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh, an toàn trên các vùng biển được phân công quản lý.

"Cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trước, trong và sau Tết; sẵn sàng hỗ trợ ngư dân khi gặp sự cố trong mọi thời điểm, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên bà con đang khai thác trên ngư trường xa bờ trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc" - thuyền trưởng Đại khẳng định.

Phát biểu tại các đơn vị, đại tá Lê Văn Tú biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thời gian trực kéo dài, xa đất liền, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đồng thời, nhấn mạnh nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hướng tới mục tiêu tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu, phát triển bền vững ngành thủy sản.

Trên cơ sở đó, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 yêu cầu các tàu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên biển; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân khai thác đúng quy định, an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh nhiệm vụ kiểm tra các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, đoàn công tác còn trực tiếp sang thăm, chúc Tết một số tàu cá của ngư dân đang hoạt động tại khu vực Trường Sa.

Tại các tàu cá, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình lao động, sản xuất và đời sống của bà con ngư dân; đồng thời tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, nhấn mạnh yêu cầu không vi phạm vùng biển nước ngoài, không sử dụng ngư cụ cấm, ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác, chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU

Ông La Xoa, thuyền trưởng tàu cá BĐ-96814, bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm, động viên kịp thời của đoàn công tác và các lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư trong những ngày giáp Tết; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở anh em bạn tàu chấp hành nghiêm pháp luật, đoàn kết hỗ trợ nhau trên biển, yên tâm bám biển, lao động sản xuất, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đoàn công tác chuẩn bị lên tàu với hải trình hơn 700 hải lý

Tại nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính và các con tàu kiểm ngư đang lặng thầm giữ cho Tổ quốc một mùa xuân trọn vẹn

Đại tá Lê Văn Tú – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 - tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU; hướng dẫn ngư dân tuân thủ quy định khi hoạt động trên biển cho ngư dân



Đoàn công tác tặng cờ Tổ quốc và quà chúc Tết cho các ngư dân ngày đêm bám biển

Các cán bộ, chiến sĩ chào cờ và hát Quốc ca giữa nơi đầu sóng ngọn gió

Sắc xuân trên các tàu làm nhiệm vụ tại Đặc khu Trường Sa

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân