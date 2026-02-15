HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tết ở nơi đầu sóng: Hành trình đến với Trường Sa

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Những ngày giáp Tết, Vùng Cảnh sát biển 3 vượt sóng đến Trường Sa kiểm tra nhiệm vụ, tặng quà Tết, cờ Tổ quốc, động viên ngư dân vươn khơi bám biển.

Giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 do đại tá Lê Văn Tú - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng làm trưởng đoàn, xuất phát trên tàu KN 466 (Chi đội Kiểm ngư số 4) lên đường kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống khai thác IUU, kết hợp thăm, chúc Tết các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Đặc khu Trường Sa.

Mang Tết ra Trường Sa - Ảnh 1.

Mang Tết ra Trường Sa - Ảnh 2.

Các cán bộ, chiến sĩ trên tàu luôn sẵn sàng hỗ trợ ngư dân

Lần đầu tiên đón Tết xa nhà, chiến sĩ trẻ Nguyễn Minh Thương đang làm nhiệm vụ trên tàu CSB 6007 chia sẻ: Tết ở đây không rộn ràng như ở quê. Không có pháo hoa, không có chợ xuân tấp nập, chỉ có biển, gió và những cán bộ, chiến sĩ sát cánh bên nhau.

"Em rất vinh dự và tự hào khi được thực hiện nhiệm vụ cao cả nơi tuyến đầu để giữ bình yên cho đất liền đón Tết nên tất cả mọi việc cá nhân em gác lại phía sau. Ở đây, mỗi ca trực đều là trách nhiệm. Còn những người lính như chúng em đứng gác là còn Trường Sa bình yên" - chiến sĩ trẻ Nguyễn Minh Thương bộc bạch.

Mùa xuân nơi Trường Sa không đến bằng lịch treo tường, mà đến từ những điều rất đỗi đời thường. Từng cành mai nhỏ được nâng niu trước boong tàu, nồi bánh chưng gói vội trong tiếng cười của các chiến sĩ, hay cuộc gọi ngắn ngủi về đất liền đủ để nghe giọng người thân rồi lại vội vàng cất máy, trở về với ca trực giữa trùng khơi.

Thuyền trưởng tàu CSB 6007 Đỗ Văn Đại cho biết dù điều kiện thời tiết trên biển những ngày giáp Tết diễn biến phức tạp, đơn vị vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh, an toàn trên các vùng biển được phân công quản lý.

"Cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trước, trong và sau Tết; sẵn sàng hỗ trợ ngư dân khi gặp sự cố trong mọi thời điểm, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên bà con đang khai thác trên ngư trường xa bờ trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc" - thuyền trưởng Đại khẳng định.

Phát biểu tại các đơn vị, đại tá Lê Văn Tú biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thời gian trực kéo dài, xa đất liền, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đồng thời, nhấn mạnh nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hướng tới mục tiêu tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu, phát triển bền vững ngành thủy sản.

Trên cơ sở đó, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 yêu cầu các tàu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên biển; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân khai thác đúng quy định, an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh nhiệm vụ kiểm tra các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, đoàn công tác còn trực tiếp sang thăm, chúc Tết một số tàu cá của ngư dân đang hoạt động tại khu vực Trường Sa.

Tại các tàu cá, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình lao động, sản xuất và đời sống của bà con ngư dân; đồng thời tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, nhấn mạnh yêu cầu không vi phạm vùng biển nước ngoài, không sử dụng ngư cụ cấm, ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác, chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU

Ông La Xoa, thuyền trưởng tàu cá BĐ-96814, bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm, động viên kịp thời của đoàn công tác và các lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư trong những ngày giáp Tết; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở anh em bạn tàu chấp hành nghiêm pháp luật, đoàn kết hỗ trợ nhau trên biển, yên tâm bám biển, lao động sản xuất, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Mang Tết ra Trường Sa 2026: Tình hình và nhiệm vụ của chiến sĩ trên biển - Ảnh 1.

Đoàn công tác chuẩn bị lên tàu với hải trình hơn 700 hải lý

Mang Tết ra Trường Sa 2026: Tình hình và nhiệm vụ của chiến sĩ trên biển - Ảnh 2.

Tại nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính và các con tàu kiểm ngư đang lặng thầm giữ cho Tổ quốc một mùa xuân trọn vẹn

Mang Tết ra Trường Sa 2026: Tình hình và nhiệm vụ của chiến sĩ trên biển - Ảnh 3.

Mang Tết ra Trường Sa 2026: Tình hình và nhiệm vụ của chiến sĩ trên biển - Ảnh 4.

Đại tá Lê Văn Tú – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 - tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU; hướng dẫn ngư dân tuân thủ quy định khi hoạt động trên biển cho ngư dân

Mang Tết ra Trường Sa 2026: Tình hình và nhiệm vụ của chiến sĩ trên biển - Ảnh 5.

Đoàn công tác tặng cờ Tổ quốc và quà chúc Tết cho các ngư dân ngày đêm bám biển

Mang Tết ra Trường Sa 2026: Tình hình và nhiệm vụ của chiến sĩ trên biển - Ảnh 6.

Mang Tết ra Trường Sa 2026: Tình hình và nhiệm vụ của chiến sĩ trên biển - Ảnh 7.

Mang Tết ra Trường Sa - Ảnh 3.

Các cán bộ, chiến sĩ chào cờ và hát Quốc ca giữa nơi đầu sóng ngọn gió

Mang Tết ra Trường Sa 2026: Tình hình và nhiệm vụ của chiến sĩ trên biển - Ảnh 8.

Sắc xuân trên các tàu làm nhiệm vụ tại Đặc khu Trường Sa

Mang Tết ra Trường Sa 2026: Tình hình và nhiệm vụ của chiến sĩ trên biển - Ảnh 10.

Mang Tết ra Trường Sa 2026: Tình hình và nhiệm vụ của chiến sĩ trên biển - Ảnh 12.

Mang Tết ra Trường Sa 2026: Tình hình và nhiệm vụ của chiến sĩ trên biển - Ảnh 13.

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân

Mang Tết ra Trường Sa 2026: Tình hình và nhiệm vụ của chiến sĩ trên biển - Ảnh 14.

Mang Tết ra Trường Sa 2026: Tình hình và nhiệm vụ của chiến sĩ trên biển - Ảnh 15.

Mang Tết ra Trường Sa 2026: Tình hình và nhiệm vụ của chiến sĩ trên biển - Ảnh 17.

Mang Tết ra Trường Sa 2026: Tình hình và nhiệm vụ của chiến sĩ trên biển - Ảnh 18.

Mang Tết ra Trường Sa 2026: Tình hình và nhiệm vụ của chiến sĩ trên biển - Ảnh 19.

Một số hình ảnh đoàn công tác thăm, chúc Tết, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ trên các tàu đang ngày đêm hỗ trợ ngư dân và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Tin liên quan

Trao tặng báo Xuân Nhân Dân tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa

Trao tặng báo Xuân Nhân Dân tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa

(NLĐO)- Ngày 17-1, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao tặng Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 tới Bộ Tư lệnh Hải quân và cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa.

Lãnh đạo TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa

(NLĐO)- TPHCM xác định việc chung tay, đồng hành cùng các lực lượng vũ trang trong xây dựng, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người dân

Kiều bào Ba Lan trao tặng Vườn rau xanh cho đảo Trường Sa Lớn

(NLĐO) - Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan đã trao tặng Vườn rau xanh (trị giá 250 triệu đồng) cho đảo Trường Sa Lớn

lực lượng chức năng Tinh thần trách nhiệm diễn biến phức tạp Đoàn Công tác Tết cổ truyền Tết Nguyên đán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo