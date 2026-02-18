HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Trực thăng cấp cứu xuyên Tết: Sẵn sàng 24/7

Hải Yến

(NLĐO) - Trong khi nhiều người quây quần bên gia đình dịp Tết Nguyên Đán, các tổ cấp cứu đường không vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng 24/7.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá, BSCKII Vũ Đình Ân, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Quân y 175, cho biết công tác trực Tết năm nay được triển khai theo chế độ cao nhất, không chỉ đơn thuần là trực cấp cứu như các cơ sở y tế khác, mà còn thực hiện nhiệm vụ "sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu" đặc thù của bệnh viện quân đội.

Bệnh viện Quân y 175 sẵn sàng trực thăng cấp cứu xuyên Tết Nguyên Đán - Ảnh 1.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tổ cấp cứu vận chuyển đường Bệnh viện Quân y 175 duy trì quân số thường trực 12 người, chia thành các kíp luân phiên

Theo đó, trước Tết vài ngày, toàn viện đã tổ chức kiểm tra báo động sẵn sàng chiến đấu. Các tổ đội thực hiện diễn tập triển khai lực lượng, vận chuyển trang thiết bị ra vị trí tập kết, rà soát kỹ lưỡng từng dụng cụ, phương tiện, đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót nào khi có tình huống khẩn cấp.

Riêng tổ cấp cứu vận chuyển đường không duy trì quân số thường trực 12 người, chia thành các kíp luân phiên. Mỗi kíp gồm 4 thành viên trực liên tục 3 ngày, sau đó bàn giao cho kíp tiếp theo. Trong thời gian trực, các thành viên phải có mặt tại bệnh viện hoặc ở vị trí gần nhất để có thể lên đường ngay khi nhận lệnh.

"Đặc thù của lực lượng hồi sức cấp cứu là không có khái niệm nghỉ Tết trọn vẹn. Khi người dân nghỉ ngơi, sum họp thì chúng tôi vẫn làm nhiệm vụ" - BS Ân chia sẻ.

Công tác chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ cùng tinh thần sẵn sàng cao độ của đội ngũ y bác sĩ là yếu tố then chốt giúp bảo đảm hoạt động cấp cứu bằng trực thăng diễn ra an toàn, kịp thời trong suốt kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Tin liên quan

Hàng trăm ca cấp cứu vì tai nạn, pháo nổ trong ngày Tết

Hàng trăm ca cấp cứu vì tai nạn, pháo nổ trong ngày Tết

(NLĐO) - Hàng trăm trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, pháo nổ, pháo hoa trong 24 giờ qua, nhiều ca nhập viện, ghi nhận tử vong nghi liên quan tai nạn.

Trắng đêm nơi phòng cấp cứu

(NLĐO ) - Với các y bác sĩ trực cấp cứu, khi thấy trái tim bệnh nhân đập trở lại là họ có một cái Tết trọn vẹn.

Ăn sò, ốc, sam, nhiều người nghi ngộ độc phải cấp cứu

(NLĐO) - Bộ Y tế đề nghị Cà Mau khẩn trương điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc sau ăn hải sản khiến nhiều người nhập viện.

Bệnh viện Quân y 175 bệnh viện cấp cứu cấp cứu đường không trực thăng cấp cứu hồi sức cấp cứu khoa Hồi sức tổ cấp cứu đường không Tết Nguyên đán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo