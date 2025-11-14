HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cấp hơn 1.750 tấn gạo cứu đói khẩn cấp cho người dân Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) – Bộ Tài chính quyết định xuất cấp hơn 1.750 tấn gạo dự trữ quốc gia cho UBND tỉnh Đắk Lắk để cứu đói khẩn cấp cho nhân dân bị thiệt hại do bão số 13.

Ngày 14-11, tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết Bộ Tài chính vừa quyết định xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho UBND tỉnh.

Cấp hơn 1 . 750 Tấn gạo cứu đói khẩn cấp cho người dân Đắk Lắk Sau bão số 13 - Ảnh 1.

Bão số 13 gây thiệt hại khoảng 2.600 tỉ đồng cho tỉnh Đắk Lắk

Trước đó, ngày 13-11, UBND tỉnh Đắk Lắk có tờ trình đề nghị hỗ trợ lương thực cho tỉnh để cứu đói cho người dân tại các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 13.

Sau khi xem xét, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách hơn 1.750 tấn gạo dự trữ quốc gia cho UBND tỉnh Đắk Lắk để cứu đói khẩn cấp cho nhân dân tại các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 13.

Bộ Tài chính đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ gạo đảm bảo đúng số lượng, đối tượng, đúng mục đích.

Bão số 13 có cường độ rất mạnh, đi nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, kèm theo mưa lớn đã gây ra thiệt hại nặng nề cho tỉnh Đắk Lắk.

Toàn tỉnh có 3 người chết, 13 người bị thương. Bên cạnh đó, hơn 10.500 nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng, hơn 9.200 lượt nhà bị ngập nước (trong đó 188 nhà hư hỏng, sập đổ hoàn toàn), hơn 280 cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng. Về sản xuất nông nghiệp, hơn 51.720 ha cây trồng bị hư hỏng, thiệt hại…

Theo thống kê sơ bộ đến trưa 13-11, tổng thiệt hại ở tỉnh Đắk Lắk ước tính khoảng 2.600 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại sơ bộ về nuôi trồng thủy sản là 1.330 tỉ đồng. Những thiệt hại này sẽ tác động lâu dài đến cuộc sống của người dân.

