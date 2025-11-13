Chiều 13-11, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đã có thư cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân đã quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ tỉnh trong thời gian qua.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Đắk Lắk

Theo đó, trong những ngày đầu tháng 11-2025, tỉnh Đắk Lắk chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 13 (Kalmaegi) kèm theo mưa lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và đời sống nhân dân.

Trước những khó khăn, mất mát đó, tỉnh Đắk Lắk đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, thăm hỏi, giúp đỡ kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành, cơ quan đoàn thể của Trung ương; sự hỗ trợ tích cực của lực lượng vũ trang Quân khu 5, các địa phương bạn; cùng tình cảm sẻ chia, động viên và giúp đỡ quý báu của đồng bào cả nước, cơ quan báo chí, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, đã góp phần to lớn giúp Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Sự động viên, giúp đỡ quý báu của đồng bào cả nước đã góp phần to lớn giúp Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cơ quan đoàn thể Trung ương, các địa phương bạn và toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đã quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ tỉnh trong thời gian qua.

Đặc biệt, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trân trọng ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý thức tự giác, chủ động của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nghiêm túc, chủ động thực hiện chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống bão, lụt, tích cực hỗ trợ nhau trong cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, tinh thần "tương thân, tương ái", Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, quyết tâm xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, xứng đáng với tình cảm và niềm tin mà đồng bào, chiến sĩ, bạn bè trong và ngoài tỉnh đã dành cho Đắk Lắk.