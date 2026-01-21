Ban chấp hành FAM thống nhất “rút lui chiến lược”, tránh án phạt FIFA

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Ban chấp hành FAM thống nhất “rút lui chiến lược”, tránh án phạt FIFA

Quốc An

(NLĐO) - Ban chấp hành FAM thống nhất từ chức, một cuộc họp báo để thông báo về quá trình chuyển giao này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28-1.

Toàn bộ Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) dự kiến sẽ từ chức tập thể sớm nhất vào tuần tới, nhằm tránh nguy cơ FIFA lập ủy ban chuẩn hóa tiếp quản liên đoàn. Động thái này được xem là cuộc "rút lui chiến lược" với nỗ lực tự chấn chỉnh, mở đường cho một ủy ban tạm thời tổ chức đại hội bầu cử bất thường.

Quyết định trên được đưa ra sau khi AFC gợi ý FAM nên từ chức để tránh án đình chỉ. Bằng cách tự nguyện từ chức, ban lãnh đạo hiện tại đặt mục tiêu khởi xướng một quá trình "thanh lọc" nội bộ. Một cuộc họp báo để thông báo về quá trình chuyển giao này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28-1.

Tờ New StraitsTimes dẫn lời nguồn tin: "Mục tiêu là chứng minh cho FIFA và AFC thấy rằng FAM có khả năng tự chấn chỉnh. Nếu Ban chấp hành vẫn tại vị và lệnh đình chỉ được ban hành, FAM sẽ mất toàn bộ quyền kiểm soát. Bằng cách từ chức ngay bây giờ, họ đang thực hiện việc 'nhấn nút tái thiết lập' theo các điều kiện của riêng mình".

Ban chấp hành FAM “rút lui chiến lược”, từ chức tránh án phạt FIFA - Ảnh 1.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp cách đây hai tuần, nơi 13 thành viên Ban chấp hành đã cân nhắc các rủi ro về việc bị cô lập quốc tế. Mặc dù ban đầu có một nhóm nhỏ phản đối đề xuất này, nhưng cuối cùng sự đồng thuận đã nghiêng về một cuộc "hy sinh tập thể" để bảo vệ tương lai của giải vô địch quốc gia và đội tuyển quốc gia.

Trước đó, FIFA đã bác đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch vì vi phạm quy định về hồ sơ, phạt FAM 350.000 CHF, cấm các cầu thủ liên quan thi đấu 12 tháng và hủy kết quả ba trận giao hữu quốc tế của Malaysia trong năm 2025.

Ngoài ra, AFC có thể trừ điểm Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện, trong đó có các trận thắng Nepal và Việt Nam. FAM hiện vẫn chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Tin liên quan

Sau FAM, ban quản lý đội tuyển Malaysia cũng sẽ bị điều tra

Sau FAM, ban quản lý đội tuyển Malaysia cũng sẽ bị điều tra

(NLĐO) - Bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng khi cảnh sát điều tra cáo buộc làm giả hồ sơ. Khám phá những gì đang diễn ra và ảnh hưởng đến bóng đá quốc gia.

Hàng loạt quan chức cao cấp của FAM có thể từ chức trong chiều nay

(NLĐO) - Theo truyền thông Malaysia, các quan chức cấp cao của FAM đang tiến hành một cuộc họp, nhiều khả năng sẽ có làn sóng từ chức tập thể trong chiều nay.

Tòa án trọng tài thể thao phản hồi về vụ nhập tịch "lậu" của FAM

(NLĐO) - Tòa án Trọng tài Thể thao dù chưa thể công bố kết quả nhưng đã đưa ra phản hồi với một trang truyền thông của Malaysia.

FIFA AFC FAM Malaysia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo