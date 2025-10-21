HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đông Nam Bộ

Cắt 5 mét ruột non bị hoại tử, cứu bệnh nhân nguy kịch

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, TP HCM vừa cứu sống bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch mạc treo tràng trên cấp tính, nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 21-10, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP HCM) cho biết ê-kíp phẫu thuật Ngoại khoa - Gây mê hồi sức của bệnh viện vừa thực hiện thành công ca mổ, cứu sống bệnh nhân tắc hoàn toàn động mạch mạc treo tràng trên cấp tính.

Bệnh nhân nam, 60 tuổi ngụ phường Rạch Dừa, TP HCM, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn ói nhiều, bí trung đại tiện. Qua thăm khám, chụp CTscan kết quả cho thấy bệnh nhân bị tắc mạch mạc treo tràng trên, các quai ruột phù nề.

Cắt 5 mét ruột non bị hoại tử, cứu bệnh nhân nguy kịch - Ảnh 1.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật, cứu sống bệnh nhân

Trước tình trạng nguy kịch, ê kíp phẫu thuật gồm các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp và Khoa Gây mê hồi sức đã khẩn trương mổ cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện đoạn ruột non dài gần 5 mét bị hoại tử, ê kíp đã tiến hành cắt bỏ toàn bộ phần ruột hoại tử, sau đó nối phần ruột còn lại và hồi sức tích cực sau mổ. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã được xuất viện.

BS.CKII Nguyễn Văn Bảy, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết phẫu thuật tắc động mạch mạc treo tràng trên là một tình trạng cấp cứu có tỉ lệ cứu sống thấp và dao động từ 0 đến 40% tùy mức độ và nguyên nhân, thời gian phẫu thuật thích hợp nhất là trước 6 giờ kể từ lúc bệnh khởi phát. Đây là căn bệnh rất hiếm gặp với triệu chứng đa dạng, khó chẩn đoán nên dễ bị bỏ qua.

Cắt 5 mét ruột non bị hoại tử, cứu bệnh nhân nguy kịch - Ảnh 2.

Đoạn ruột non dài gần 5 mét được cắt bỏ

Có nhiều nguyên nhân gây tắc mạch mạc treo như: xơ vữa động mạch, cục huyết khối đến từ tim, viêm mạch máu… sẽ làm cho cục máu đông kẹt lại ở những động mạch nuôi ruột. Bệnh thường hay khởi phát với tình trạng đau bụng không điển hình, có thể kèm theo rối loạn tiêu hóa khiến bệnh nhân chủ quan.

Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tắc động mạch mạc treo sẽ dẫn đến các nguy cơ rất nặng nề do hoại tử toàn bộ ruột non và một phần đại tràng gây nhiễm trùng, nhiễm độc rất nặng, suy đa phủ tạng, tỷ lệ tử vong 60 – 100%. Nếu sống sót sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống do đã cắt bỏ hầu hết ruột của người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo, trong trường hợp đau bụng không rõ nguyên nhân, đặc biệt là những người có bệnh lý tim mạch, xơ vữa động mạch, đái tháo đường; có tiền sử hút thuốc lá, ung thư… cần đến ngay các cơ sở khám chữa bệnh để được thăm khám và điều trị kịp thời.

