Sức khỏe

Người phụ nữ ợ hơi, tức ngực đến bệnh viện phát hiện điều bất ngờ

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Bị ợ hơi sau ăn rồi tức ngực cách đây 2 năm, người phụ nữ đi điều trị nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm.

Ngày 21-10, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP HCM) cho biết vừa phẫu thuật thành công điều trị bệnh co thắt tâm vị điển hình cho bà N.T.H. (47 tuổi, quê Đồng Nai).

Theo bà H., khoảng 2 năm trước, bà bắt đầu xuất hiện ợ hơi sau ăn. Gần đây, tình trạng trở nặng, điều trị một số cơ sở y tế nhưng không thuyên giảm.

Người phụ nữ ợ hơi, tức ngực đến bệnh viện phát hiện điều bất ngờ - Ảnh 1.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân

Mới đây, sau khi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, bà H. được thăm khám, nội soi, xét nghiệm cận lâm sàng, chụp CT và được phẫu thuật.

Cuộc phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ với kỹ thuật cắt dọc lớp cơ ở vùng tâm vị và một phần thực quản, đồng thời tạo van bán vòng trước bằng đáy vị để ngăn ngừa biến chứng trào ngược sau mổ.

BSCK1 Đỗ Hồng Phong, Khoa Ngoại tổng hợp-Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết phương pháp phẫu thuật này có nhiều ưu điểm vượt trội với hiệu quả giảm khó nuốt cao (85-95%), giảm đáng kể tỉ lệ trào ngược so với phẫu thuật Heller đơn thuần, đồng thời bảo vệ được niêm mạc và ít gây tắc nghẽn hơn so với các phương pháp khác.

Sau phẫu thuật 7 ngày, bệnh nhân đã xuất viện trong tình trạng ổn định, không còn các triệu chứng ợ hơi hay nôn ói như trước.

Qua ca bệnh này các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý đến các dấu hiệu bất thường của hệ tiêu hóa như khó nuốt, ợ hơi, đau ngực sau ăn kéo dài để thăm khám và điều trị kịp thời, ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng.


Bị ung thư và xạ trị, có thể nhờ y học cổ truyền để giảm bớt đau đớn?

Bị ung thư và xạ trị, có thể nhờ y học cổ truyền để giảm bớt đau đớn?

(NLĐO)- Người bệnh nên cần giấy chuyển tuyến BHYT lên Viện Y dược học dân tộc TP HCM để hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định.

Rùng mình với giảm cân thần tốc

Hầu hết sản phẩm giảm cân không phép bị phát hiện đều có chứa 2 loại chất mà nước ta và thế giới đã cấm hàng chục năm qua

Sức khỏe răng miệng tại TP HCM: Có nơi 1 bác sĩ "gánh" 10.000 dân

(NLĐO)- Chỉ 15% người dân đi khám răng miệng định kỳ, có đến 80-90% mắc viêm nha chu mức độ vừa đến nặng

