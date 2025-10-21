Người phụ nữ ợ hơi, tức ngực đến bệnh viện phát hiện điều bất ngờ

Ngày 21-10, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP HCM) cho biết vừa phẫu thuật thành công điều trị bệnh co thắt tâm vị điển hình cho bà N.T.H. (47 tuổi, quê Đồng Nai).

Theo bà H., khoảng 2 năm trước, bà bắt đầu xuất hiện ợ hơi sau ăn. Gần đây, tình trạng trở nặng, điều trị một số cơ sở y tế nhưng không thuyên giảm.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân

Mới đây, sau khi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, bà H. được thăm khám, nội soi, xét nghiệm cận lâm sàng, chụp CT và được phẫu thuật.

Cuộc phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ với kỹ thuật cắt dọc lớp cơ ở vùng tâm vị và một phần thực quản, đồng thời tạo van bán vòng trước bằng đáy vị để ngăn ngừa biến chứng trào ngược sau mổ.

BSCK1 Đỗ Hồng Phong, Khoa Ngoại tổng hợp-Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết phương pháp phẫu thuật này có nhiều ưu điểm vượt trội với hiệu quả giảm khó nuốt cao (85-95%), giảm đáng kể tỉ lệ trào ngược so với phẫu thuật Heller đơn thuần, đồng thời bảo vệ được niêm mạc và ít gây tắc nghẽn hơn so với các phương pháp khác.

Sau phẫu thuật 7 ngày, bệnh nhân đã xuất viện trong tình trạng ổn định, không còn các triệu chứng ợ hơi hay nôn ói như trước.

Qua ca bệnh này các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý đến các dấu hiệu bất thường của hệ tiêu hóa như khó nuốt, ợ hơi, đau ngực sau ăn kéo dài để thăm khám và điều trị kịp thời, ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng.



