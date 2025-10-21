HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cầu Cát Lái nối TP HCM - Đồng Nai: CC1 được giao lập đề xuất dự án

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Đồng Nai giao Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) là nhà đầu tư đề xuất Dự án cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư

Ngày 21-10, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận giao Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) là nhà đầu tư đề xuất Dự án cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư (PPP). Thời hạn để nhà đầu tư đề xuất dự án nộp hồ sơ là trước ngày 31-10-2025.

Đồng Nai giao CC1 thực hiện dự án cầu Cát Lái nối TP HCM - Ảnh 1.

Phà Cát Lái sẽ được xây cầu thay thế kết nối Đồng Nai và TP HCM

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh là đơn vị tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư. Nhà đầu tư chịu mọi chi phí, rủi ro trong trường hợp hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận và nguyên tắc xử lý trong trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án không được lựa chọn. Đồng thời, nhà đầu tư có trách nhiệm bố trí chi phí thực hiện lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án và chịu mọi rủi ro trong trường hợp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án không được chấp thuận.

Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, hoàn chỉnh các thủ tục về xây dựng, quy hoạch, môi trường, đất đai… theo đúng quy định pháp luật.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm trao đổi với nhà đầu tư đề xuất dự án, làm việc với đơn vị tư vấn, kiểm tra thành phần hồ sơ, nội dung hồ sơ theo quy định. CC1 chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất dự án, so sánh các hình thức hợp đồng dự án báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định làm cơ sở tính toán tổng mức đầu tư, lập bảng tiến độ triển khai dự án.

Trước đó, CC1 đã đề xuất các dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng theo hình thức PPP. Cụ thể, Dự án cầu Cát Lái được đề xuất có tổng chiều dài tuyến hơn 11,6km, trong đó cầu Cát Lái dài 4,7km, sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 18,8 ngàn tỉ đồng (chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng).

Với Dự án cầu Long Hưng, CC1 đề xuất phương án tuyến có chiều dài hơn 11,7 km; điểm đầu giao với đường Vành đai 3 – TP HCM tại nút giao Gò Công, phường Long Phước, TP HCM; điểm cuối giao với quốc lộ 51, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, cầu Long Hưng dài hơn 2,3km, phần đường dẫn trên địa bàn TP HCM dài hơn 3,8km và phần tuyến chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai dài hơn 5,5km. Tổng mức đầu tư dự án gần 11 ngàn tỉ đồng.

