Những hành vi này không chỉ gây bất ổn thị trường mà còn đem đến những mối lo về chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người sử dụng. Theo Bộ Công Thương, tính đến ngày 24-2, qua rà soát hơn 463.000 gian hàng và hơn 1,75 triệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, đã có 8.100 gian hàng bị xử lý với 21.000 sản phẩm vi phạm.

Trước đó, vào sáng 18-2, cổng chào Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk (trên đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột) bất ngờ đổ sập khiến nhiều người dân và du khách qua lại một phen hú vía. Cổng chào này cao khoảng 4 m, rộng 5 m. Dù nặng hàng tấn nhưng khi cổng chào đổ sập xuống mới lòi ra hai bên trụ bê-tông chỉ được xây bằng gạch, không có kết cấu sắt thép chống đỡ, kết nối với trụ. May mắn sự cố không gây thiệt hại về người song đã phơi bày sự gian dối trong thi công một công trình đòi hỏi tính an toàn cao, ở nơi có đông người qua lại, tham quan.

Cũng trong tháng 2-2019, cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) cho biết đã khởi tố, tạm giam 5 bị can liên quan đến sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Trước đó, vào cuối năm 2019, C03 đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sau hơn 1 năm đưa vào khai thác 65 km đã có tình trạng hư hỏng nặng với 21 vị trí trong số 426 tổng số cầu, cống bị thấm, dột, nhiều mái taluy sạt trượt... Chất lượng thi công kém đã gây ra nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Các trường hợp trên là những điển hình về lề thói làm ăn gian dối, trục lợi trên sức khỏe, tính mạng của người dân. Trên đất nước ta cũng từng xảy ra những hiện tượng rất đáng lên án như rải đinh trên đường, bơm thuốc tăng trưởng vào các loại rau củ quả, thịt bẩn tuồn ra các buổi chợ chiều bán cho công nhân khu công nghiệp hay vào các bếp ăn tập thể của nhà máy, các quán cơm bình dân vỉa hè bán cho dân lao động… Có người chạy xe máy bị dính đinh, té xuống đường tử vong, thương tật. Có người ăn thực phẩm bẩn, bị ngộ độc, chưa kể các mầm bệnh khác đã phát tác hoặc chưa phát tác. Nước rửa tay làm giả, không đạt chuẩn, chiếc khẩu trang kém chất lượng vừa không ngăn ngừa nguồn lây, mà còn là tác nhân dẫn bệnh truyền nhiễm. Tất cả các hành vi đó đều gây tác hại khôn lường đến đời sống người dân và an sinh xã hội.

Qua làm ăn gian dối, những kẻ này kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng đó là những đồng tiền bẩn, làm giàu trên sức khỏe, tính mạng của đồng bào, đồng loại. Do đó, không thể có sự du di, nương nhẹ, mà các cơ quan thực thi pháp luật hãy mạnh tay, xử lý nghiêm khắc trước pháp luật. Trong khi cả nước đang chung sức phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng tương trợ nhau lúc khó khăn như "giải cứu" nông sản, lan tỏa những thông điệp "an toàn" thì không có chỗ cho những kẻ vừa ngược dòng, vừa làm điều thất nhân tâm. n