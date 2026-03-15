HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM ngập tràn không khí “Ngày hội non sông”

Huyền Trân - Hà Nguyễn

(NLĐO) - Tại nhiều địa điểm, công tác chuẩn bị đã hoàn tất nhằm phục vụ cho công tác bỏ phiếu bầu cử.

Sáng ngày 15-3, cử tri cả nước chính thức bước vào ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại TPHCM, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được hoàn tất, sẵn sàng phục vụ cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

- Ảnh 1.

Bảng led tuyên truyền bầu cử tại phường Vĩnh Hội.

Theo ghi nhận từ chiều tối 14-3 và những ngày trước đó, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố rực rỡ cờ hoa, băng rôn, pano tuyên truyền bầu cử... Bảng niêm yết danh sách cử tri hay những bảng led tuyên truyền thông tin bầu cử cũng phủ khắp mọi nẻo đường tạo nên không khí hân hoan, sống động khi thành phố hòa vào "Ngày hội non sông".

Xe loa tuyên truyền ở các phường cũng được tăng cường hoạt động nhằm đưa những thông tin về bầu cử nhanh chóng, kịp thời để người dân dễ dàng nắm bắt.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Triển lãm ảnh chào mừng ngày bầu cử 15-3 tại công viên Chi Lăng (phường Sài Gòn).

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.
- Ảnh 8.
- Ảnh 9.

Biểu ngữ, pano tuyên truyền bầu cử phủ khắp các tuyến đường tại TPHCM.

- Ảnh 10.
- Ảnh 11.
- Ảnh 12.
- Ảnh 13.

Xe loa tuyên truyền bầu cử tại phường Tăng Nhơn Phú.

Tại các địa điểm bỏ phiếu, các tổ bầu cử gấp rút hoàn thành những khâu cuối cùng. Thùng phiếu, khu vực bỏ phiếu, bàn ghế và các vật dụng cần thiết đã được sắp xếp ngay ngắn chờ đợi đến thời điểm phục vụ công tác bầu cử của cử tri ngay từ sáng sớm ngày 15.

- Ảnh 14.
- Ảnh 15.
- Ảnh 16.

Khu vực bỏ phiếu tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Tăng Nhơn Phú sẵn sàng phục vụ công tác bầu cử.

- Ảnh 17.

Khu vực bỏ phiếu bầu cử tại trường THCS Ngô Tất Tố (phường Phú Nhuận) đã hoàn thiện để chuẩn bị phục vụ cho công tác bầu cử ngày 15-3.

ĐỌC THÊM

Tại phường Tăng Nhơn Phú, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường đã được hoàn tất chỉn chu. 

Hòm phiếu, khu vực viết phiếu, bàn hướng dẫn cùng các bảng niêm yết thông tin được bố trí đầy đủ, đúng quy định. 

Lực lượng cán bộ khu phố, tổ dân phố và các thành viên tổ bầu cử cũng khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng như kiểm tra cơ sở vật chất, rà soát danh sách cử tri và hoàn thiện việc trang trí khu vực bỏ phiếu.

Trước đó, sáng 14-3, lãnh đạo phường cũng đã thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, đồng thời rà soát công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.

- Ảnh 18.
- Ảnh 19.
- Ảnh 20.

Lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử.

- Ảnh 21.
- Ảnh 22.
- Ảnh 23.
- Ảnh 24.

Các khu vực bỏ phiếu phường Tăng Nhơn Phú tổ chức diễn tập quy trình bầu cử.

Sau khi kiểm tra, các khu vực bỏ phiếu cũng đã tổ chức diễn tập quy trình bầu cử, từ khâu đón tiếp cử tri, hướng dẫn ghi phiếu, bỏ phiếu cho đến xử lý các tình huống phát sinh nhằm bảo đảm việc bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn và thuận lợi cho cử tri.

- Ảnh 25.
- Ảnh 26.
- Ảnh 27.

Trụ sở HĐND - UBND phường Vĩnh Hội được trang trí sẵn sàng cho ngày bầu cử 15-3.

- Ảnh 28.

Các tuyến đường tại TPHCM rợp sắc đỏ màu cờ chào mừng ngày bầu cử.

- Ảnh 29.
- Ảnh 30.

Các tuyến hẻm tại phường Bàn Cờ rợp cờ hoa chào mừng ngày bầu cử.

Không khí rộn ràng chuẩn bị cho ngày bầu cử trên toàn thành phố thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Trên nhiều tuyến đường, nhiều người dừng lại ghi lại hình ảnh các cụm tuyên truyền bầu cử bằng điện thoại như một cách lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt trước thềm bầu cử.

Thu Oanh (22 tuổi) chia sẻ khi thấy các hoạt động tuyên truyền bầu cử xuất hiện rộng rãi khắp nơi đó cũng là lúc báo hiệu một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước đang đến rất gần. "Đặc biệt, đây là kỳ bầu cử diễn ra sau đợt sáp nhập, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đất nước" - cử tri này nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo