Tây Ninh: Dự án đường ĐT830E vẫn vướng mặt bằng, hơn 50 hộ chưa di dời

Ngày 23-4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II-2026, đại diện các đơn vị chức năng tỉnh Tây Ninh đã thông tin về tiến độ dự án đường tỉnh ĐT830E – một công trình giao thông trọng điểm của địa phương.

Ông Phạm Tùng Chinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh, cho biết công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn một số "điểm nghẽn" cần xử lý dứt điểm.

Đường ĐT830E chậm tiến độ vì vướng mặt bằng

Dự án có quy mô khoảng 40,16 ha, ảnh hưởng đến 878 hộ dân, với tổng kinh phí bồi thường khoảng 1.644 tỉ đồng. Đến nay, phần lớn hộ dân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, tuy nhiên vẫn còn 27 trường hợp chưa hoàn tất thủ tục.

Các vướng mắc chủ yếu tập trung tại xã Mỹ Yên và Bến Lức, liên quan đến thủ tục thừa kế, khiếu nại đang được tòa án thụ lý hoặc chưa thống nhất phương án giá bồi thường. Đáng chú ý, có trường hợp doanh nghiệp chưa đồng thuận với mức giá bồi thường, khiến tiến độ chung bị kéo dài.

Hơn 50 hộ chưa di dời.

"Ở xã Bến Lức còn 6 trường hợp vướng thủ tục thừa kế, có trường hợp đang khiếu nại và tòa án thụ lý giải quyết. Tại xã Mỹ Yên còn 2 trường hợp, gồm một trường hợp vướng thừa kế và một trường hợp Công ty Phúc Long chưa đồng ý giá bồi thường" – ông Chinh thông tin.

Theo ông Chinh, thời gian tới Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương hoàn tất hồ sơ pháp lý, đồng thời chuẩn bị các bước cưỡng chế thu hồi đất đối với những trường hợp không chấp hành, nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Trong khi đó, ông Trần Thiện Trúc, Phó Trưởng ban Công trình xây dựng giao thông tỉnh Tây Ninh, cho hay tiến độ dự án phụ thuộc lớn vào công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Tuyến đường có chiều dài hơn 4,4 km, hiện còn vướng khoảng 700 m mặt bằng. Đối với khoảng 3,4 km đã được bàn giao, các đơn vị thi công đã hoàn thành lớp đá và thảm nhựa lớp một. Tổng thể, dự án hiện đạt hơn 50% khối lượng.

Tuy nhiên, phần còn lại vẫn gặp khó khi còn 29 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường. Ngoài ra, hơn 50 hộ đã đồng ý phương án bồi thường nhưng chưa di dời do chờ bố trí nền tái định cư, khiến một số hạng mục quan trọng chưa thể triển khai.

Dự án đường ĐT830E có điểm đầu tại nút giao cao tốc TPHCM – Trung Lương, điểm cuối kết nối với đường ĐT830, đi qua địa bàn xã Bến Lức và Mỹ Yên. Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư xây dựng của dự án hơn 768 tỉ đồng, trong khi kinh phí giải phóng mặt bằng lên tới hơn 2.494 tỉ đồng.

Công trình được khởi công từ đầu năm 2023 và được gia hạn thời gian hoàn thành đến cuối tháng 12-2025. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa thể về đích do vướng mắc trong công tác mặt bằng.